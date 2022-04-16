关于法拉利礼物的启示让一级方程式赛车有话要说：“勒克莱尔让我想起了舒马赫”

2022年一级方程式赛季的开始显示出一种新颖性，为汽车界的许多粉丝带来了欢乐。由于几年来没有发生过，法拉利车队的到来使所有人兴奋不已，这一年将使马拉内罗车队成为争夺车手和车手头衔的最佳候选人之一。

账目很清楚。在赢得巴林和澳大利亚大奖赛冠军的查尔斯·勒克莱尔的带领下，跃马是大马戏团的主要景点。正是这位摩纳哥车手因其在赛道上的出色表现而受到所有人的关注。这位24岁的球员已经赢得了两场比赛，赢得了两个杆位，并赢得了迄今为止锦标赛中最快的三圈。

他的精彩礼物导致一位奉献的前 F1 车手谈论自己的技能，并将他与该类别中有史以来最好的车手之一进行了比较。“当我观看查尔斯的表演时，我会感到不寒而栗，因为勒克莱尔目前表现出的优势让我想起了迈克尔·舒马赫。勒克莱尔像舒米一样占据主导地位，他不仅是一名处于特殊状态的飞行员，而且勒克莱尔也是一个非常好的人，” 大卫·库尔特哈德告诉他在英格兰工作的媒体第 4 频道。

应该记住，这位苏格兰出生的人在 2001 年与七届世界冠军正面争夺 F1 冠军。在他的迈凯轮车上，库尔特哈德落后于德国人，并在该类别中获得亚军，这是他在掌舵方向盘的14个赛季中作为车手的最佳成绩。

除了提到勒克莱尔（Leclerc）的良好开端外，这位官方广播大奖赛期间的主持人还赞扬了意大利车队为重返一级方程式赛车前景所做的工作。

El piloto monegasco después de ganar en Arabia Saudita (@Charles_Leclerc)

“团队负责人马蒂亚·比诺托（Mattia Binotto）在过去两年中一直保持冷静的头脑，这对意大利人来说非常艰难。在他的领导下，法拉利卷起袖子。凭借迄今为止最好的汽车，勒克莱尔也表现出了最佳的驾驶性能，结果就是这种主导地位，” 库尔特哈德分析说。

值得注意的是，勒克莱尔以 71分领先车手冠军。他在两场比赛中获胜，在沙特阿拉伯大奖赛中获得第二名，获胜者是荷兰人，现任冠军马克斯·维斯塔彭（Max Verstappen）在他的红牛上。就法拉利而言，他们显然是建筑师杯的主导者：他们总共有104个单位，其次是获得65分的梅赛德斯车队。

库尔特哈德还谈到的是勒克莱尔的队友西班牙人小卡洛斯·塞恩斯。这位来自马德里的27岁球员在积分榜上表现很快，但在今年迄今为止的任何一场比赛中都未能登上领奖台。同样，他在车手锦标赛中仍然排名第三（33分）。

苏格兰人在谈到西班牙车手的时事时解释说：“查尔斯的队友卡洛斯·塞恩斯必须向前迈出一步，因为你的队友永远是第一个对手，我们都可以看到法拉利是一辆获胜的赛车。”

等待将于 4月22日至24日在伊莫拉赛道举行的比赛的第四天，意大利车队的 F-75 单人座似乎是让法拉利再次跻身一级方程式最佳车手的绝佳人选。

David Coulthard habló del presente de la Fórmula 1 (AFP)

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