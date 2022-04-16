NBA季后赛开始，这是 “传奇诞生” 的阶段：接下来的五颗冉冉升起的新星

本赛季最重要的阶段已经到来。此外，最美丽，最迷人的。NBA季后赛，世界上最好的比赛的最佳时刻。任何事情都可能发生的地方。或者，正如2005年NBA口号所说的那样，“传奇在哪里诞生”。另外，正如80年代和90年代的流行短语所说，“将孩子与名字区分开来” 的阶段。这场运动中体现了真正伟大的人的部分。因为尽管常规赛很有价值，但在确定球队及其各自领导者的身份方面 —— 除了参加这种情况的 16 支球队的位置之外 —— 季后赛将优秀球员与优秀球员以及创造历史的人区分开来。因为在那几周里，压力越来越大，你必须不仅仅是一名才华横溢的球员。还需要其他调味品，著名的无形资产比以往任何时候都更能发挥作用。出于这个原因，那些在这个时候表现出色的人，那些是人物并定义比赛，系列赛和冠军的人，都是完全不同的。

近年来，也就是最后十年，我们目睹了在这种情况下闪耀的一代人的存在，这让任何人都不会错过乔丹、科比、沙克、邓肯和公司了...当然，在勒布朗·詹姆斯（LeBron James）的带领下，这只具有竞争力的野兽凭借其历史表现和几次戒指，跃升至历史上最重要球员的前三名。当然，他不是唯一的一个。凯文·杜兰特、斯蒂芬·库里和卡怀·伦纳德紧随其后，他们进行了史诗般的战斗并赢得了冠军。其他人也有自己的时刻，例如詹姆斯·哈登、凯里·欧文、保罗·乔治、克里斯·保罗、克莱· 汤普森、吉米·巴特勒、达米安·利拉德、安东尼·戴维斯和德玛尔·德罗赞等。

但是，一点一点地，又一层开始出现在天空中，成为这个不断推动NBA崛起的新明星的一部分，仍然是世界上最好的体育比赛。这就是 Giannis Antetokounmpo 和 N ikola Jokic 的起飞方式，他们是最后两位 MVP（三个赛季），除了总决赛的最有价值球员之外，希腊人还是最后一位冠军中最好的。现在，喀麦隆人乔尔·恩比德（Joel Embiid）是历史上第一位国际得分手，也是另一位 MVP 候选人，例如希腊人和塞尔维亚人，也加入了行列。更不用说斯洛文尼亚人卢卡·唐西奇（Luka Doncic）了，他是另一位完成当今主导比赛的外国人扑克的超级巨星。直到二十年前，在美国，他们仍然侧身看着那些来自国外的人...

但是，来自 Infobae 的我们想为您提出其他名字，以便在这个激动人心的阶段继续前进，这些新兴人物已经展示了自己的才华和等级制度，但距离攀登荣耀仅一步之遥。他们可以在季后赛中取得一些成就，这有望成为近年来最好的。





是的，莫兰特

Ja Morant, la figura de Memphis Grizzlies (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Temetrius Jamel Morant，俗称 Ja，也许是当下 NBA 最迷人的球员。这是一位 22 岁的 1m91 垒手，他的速度、力量和运动能力鲜为人知。特征让人联想到最好的德里克·罗斯（Derrick Rose），他在 2011 年担任 MVP 的控球后卫不太高。从他的风格来看，这个出生于南卡罗来纳州的男孩是一名演艺人员，但与此同时，在NBA的第三个赛季中，他作为一名球员已经成熟。它炫耀并扮演孟菲斯灰熊队，他们在艰难的西部联盟中获得第二名，在这个常规阶段感到惊讶。

我们说的是一个几乎是被一包薯条发现的人。2016年夏天，默里州立大学助理詹姆斯·凯恩前往斯巴达堡高中招募球员。他列出了几个名字，特别是一个叫泰文·布朗的名字，但莫兰特没有被列出。事实证明，在观看了几个小时的球员之后，凯恩离开了主场片刻去吃点东西。他去自动售货机买了一包薯条，然后他在二级球场上看到了 3x3 的咬伤。那时他惊讶地看到一个瘦小的陌生人的运动能力和控球能力。他立刻意识到情况有所不同，因此打电话给主教练告诉他他所看到的情况。几个月后，莫兰特和布朗一起加入了教师。仅仅两个赛季足以让他在NCAA中迈向专业水平，尤其是第二个出色的赛季，他的平均得分为24.5分，10次助攻和5.7个篮板。

因此，在 20岁的时候，莫兰特被灰熊队选为NBA选秀第二名。过渡并没有让他付出代价，从一开始就发现这是另一回事：第一个赛季获得17.8分和7.3次助攻。第二个数字有所改善，在目前的数字中，他们直接爆炸了（27.4个进球，6.7个进球传球，5.7次恢复和1.2次抢断），成为比赛的超级巨星。它变得更加突出，成为进攻的基石。它拍摄了更多的射门（从15.2到206次），效果更高（在场上从45％到49.3％，三倍从30次增加到34.3％）。有史诗般的比赛，比如 2 月底至 3 月初之间的系列赛，当时他得了 46 分，然后是 52 分 —— 最高 —— 然后是 38 分。一月份，当他被选为全明星赛时，他已经达到了焦糖点，与本赛季的前 24 名进行了比赛。

影响甚至不大，因为他在竞选中遇到了伤病问题。由于右膝拉伤，他在 12 月首先错过了 11 场比赛，然后在常规赛的最后 13 场比赛中又错过了 11 场比赛。他们说，从本周六 16.30 开始，他将准备好面对科尔多瓦狼队莱安德罗·博尔马罗和明尼苏达州的进攻协调员巴勃罗·普里吉奥尼，他们在与快船队的比赛中获胜后进入季后赛。

如果有玩家值得在电视或某种设备上支付门票或观看比赛，那就是莫兰特。它实际上是一名警卫 —— 它可以是基地或护送人员 —— 有了空间，他会着迷。在速度、爆炸和创造力中过渡是一个真正的奇迹。当箍攻击时，如果没有来自对手防御的双重甚至三重辅助，那么它几乎是不可阻挡的，一匹失控的马，一只同样轻松地向侧身和向上移动的野猫。他的戏剧出现在每天的精彩片段中，尤其是那些克服重力的精彩片段。剩下的就是它的控球能力和可塑性敏捷性。它也能够通过，它以其创造性资源而脱颖而出。

当然，他并不孤单。由可能是年度最受欢迎的教练泰勒·詹金斯（Taylor Jenkins）领导的孟菲斯也许成为本赛季最大的启示，在 82 场比赛中赢了 56 场，比 20/21 多了 18 场。戴斯蒙德·贝恩（18.2 分，三分球 44％）与莫兰特取得了不错的配对，尤其是当球队第二好的球员狄龙·布鲁克斯（18.4 分）受伤时。贾伦·杰克逊（J aren Jackson）和新西兰伐木工人史蒂文·亚当斯（Steven Adams）是一支拥有化学反应、进攻（排名第五）和防守非常出色（第 4 名）的球队的内心明星。当然，Ja 是与众不同的人，也是能把孟菲斯带到最高水平的人。对于这个似乎没有屋顶的迷人基地来说，荣耀距离酒店仅一步之遥...





德文·布克

Devin Booker, el nombre a seguir en Phoenix Suns (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

这位 1m96 的得分后卫比莫兰特稍大（25 岁），但他是这个被 NBA 席卷的新垃圾的重要组成部分。一位经验丰富的得分手，拥有令人印象深刻的得分资源多样性，无论是长距离、中距离还是短距离，都是当下最好的 —— 最柔和和最出色的投篮之一。他也有毁灭性的 1 对 1，你可以看出他天生就有技巧和耐心-知道如何以及何时使用自己的资源-而且他改善了视力和传球能力。另外，甚至在防守方面，他也受到了批评。在他的篮筐上付出了更大的努力，更好的阅读能力和更精致的技巧使他无法在短短两年内从成为西方底层的常客变成真正的冠军候选人的球队中曝光。在此过程中，他已经像今年一样成为 MVP 的候选人，在与 Jokic、Antetokounmpo、Embiid 和 Doncic 的战斗中很有价值。

菲尼克斯在佛罗里达州的泡沫中赢得了八场比赛，距离季后赛仅一步之遥，他找到了自己与教练蒙蒂·威廉姆斯的身份，并没有停止进步。上赛季是 51-21，达到了 NBA 的定义，在 2-0 上涨之后，NBA 输得令人难以置信，在接下来的四场比赛中落入了密尔沃基，一无所有。在这场运动中，他们已经更加安定，成熟，眼中充满了鲜血，进步更大，成为了最好的球队。自从@@ 疫情期间NBA在奥兰多反弹以来，他获得了第一，赢得了82场比赛中的64场，因此创下了133-47场的纪录。

Booker 是一个基本组成部分。他至少有五个赛季一直是高级射手，但是每个赛季（现在是他的第七个赛季），他都会为自己的比赛增添一些东西。在当前的比赛中，他的平均得分为26.8分（最高点），其中51％的双打和38.3％的三倍。此外，还有 5 次助攻和 4.8 个篮板。数字和收益率证实了他在2018年签署的 1.58亿份为期五年的合同。我们说的是一个能够将比赛交到他手中的完整后卫。然后定义它们。德文一直是个早熟的天才，在高中时闪耀，然后在肯塔基州的一个寂寞赛季进入 NBA，才 19 岁，是第一轮的第 15 顺位。前球员梅尔文·布克的儿子和墨西哥人的女儿维罗妮卡·古铁雷斯（VerónicaGutiérrez）的儿子，他使球员有拉丁血统，经常用西班牙语发音。

在体育场之外，他还因成为美国超模、女商人和电视名人肯德尔·詹纳（Kendall Jenner）的男友而闻名，肯德尔·詹纳（Kendall Jenner）是奥运奖牌得主凯特琳·詹纳（Caitlyn Jenner）的女儿，她在2017年成为世界上收入最高的模特。当然，尽管他现在是王冠上的明珠之一，他在比赛中享有成熟，并得到了一支由资深控球后卫克里斯·保罗（14.7分和10.6助攻）领导的伟大球队的支持，并得到了枢轴 DeAndre Ayton（17.2分和10.2个篮板）等高级人才的借调前锋米卡尔·布里奇斯（14.2 分），4.2 个篮板和年度最佳防守者的坚定候选资格），以及这个涂油脚手架中的其他重要组成部分。个人和集体的荣耀触手可及。





杰森·塔图姆

Jayson Tatum y la presión de triunfar en los Boston Celtics (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

来自新警卫的另一个。他不太出色（24岁），但他已经进入 NBA五个赛季了，所有这些赛季都处于很高的水平。另一位非常年轻的人进入了世界上最好的联赛（19），这是今天的趋势，并且每年都在增长。他已经成为明星三年了，但现在，他直接属于精英阶层，并且是两个最获胜的球队之一波士顿凯尔特人队的篮球领袖，那里的压力更大...本赛季他平均获得 27 分、8 个篮板和 4.4 次助攻，这增加了著名的 MVP 值得考虑的优点。你前面至少有五个，但是对于这位 2m03 前锋来说，已经坐在那张小桌子上意味着非常重要的事情，他多年来一直有能力成为这场宏伟比赛的超级巨星。

早期的天才已经在高中时脱颖而出，被认为是全美最好的球员，在著名的杜克大学只打了一个赛季的大学篮球。他在2016/2017年平均得分为16.8分和7.3个篮板，成为理想的新秀五重奏的一员，并迅速跳入NBA，在选秀中排名第三。在他的前两个赛季中，他表现出自己的上限非常高，在第三个赛季他取得了显著的增长，当时他在21岁时达到了23.4分和7个篮板。

从那以后，他将自己置于精英阶层，直到他让波士顿进行反击。本赛季他以51-31的成绩在东部排名第二，他们与彼此非常了解并且互补得更好的队友，例如杰伦·布朗（23.6分，6.1个篮板和3.5助攻）和马库斯·斯玛特（12、5.9个进球和1.7次抢断）等。当然，塔图姆的增长是基石。另一个值得打开设备并收看NBA比赛的东西。那些美化游戏的优雅天赋之一。





带上年轻

Trae Young, el base de Atlanta Hawks que no pasa inadvertido en la NBA (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

那些偶尔会出现的人才中的另一个。23 岁和 1m85 的基地与众不同，有几个原因：他毁灭性的得分能力、勇气、激情和个性。值得支付门票的另一个新数字。看他玩或者看看他们是如何打败他的。因为太棒了，此外，这个孩子。如果没有，您必须问一下热情洋溢的尼克斯球迷，他们与他发生了争执，并且像过去一样，引发了新的竞争，尤其是当Young踏上传奇的麦迪逊广场花园时。就是这样，自从 Trae 于 2019 年加入 NBA 以来，他从未被忽视。因为它的作用和方式，因为它的沟通方式，因为它如何超越屏幕。另一颗削减门票并吸引人们收看亚特兰大老鹰队比赛的宝石，亚特兰大老鹰队拥有冠军头衔（1958 年），但已经有一段时间没有在 NBA 打过任何大战了。

实际上，这支球队已经有三个赛季没有季后赛了，四个赛季都没有赢得系列赛，直到杨和一群非常有才华的孩子恢复了幻想。还有信任。这个男孩从小就被称为超级巨星...如果说他在俄克拉荷马州读高中的最后一个赛季他的平均得分为 42.6 分...他只需要在 NCAA Sooners 参加一个赛季（27.4 分和 8.7 次助攻）就能进入 NBA。而且，在选秀当晚，他参与了两支历史悠久的球队之间的城堡：达拉斯小牛队选择了他第五名，然后将其交换给了亚特兰大，他首先选择了亚特兰大，并与小牛队达成了协议，这样其他人就不会选择来自皇家马德里的欧洲明珠卢卡·唐西奇。

老鹰队留在了卢卡身边，然后把它传给了小牛队，小牛队又选择了杨并回来了仁慈。此外，为了说服他们，达拉斯给了他另一个首轮选秀权。老鹰队总是说这是一个错误，唐西奇更好，他们应该选择他，但是 Trae 的过渡是如此之快和良好，以至于今天他无法确定他们做错了。卢卡可能比杨好一点，但德克萨斯老鼠的东西也很棒。与他指挥下的团队取得的成功相同。

个人的第一个赛季表现非常出色（19个进球和8个进球传球）没有反映在球队中（得分为29-53）。而且在第二场比赛中并没有发生，当时 Trae 爆炸了，大大提高了他的数字（29.6 和 9.3），但老鹰队没有起飞（20-47）。在第三场比赛中，一切都变了，当时他被包围得更好，不再需要竭尽全力赢得胜利。球队在常规赛中又在21场比赛中取得了胜利，季后赛的所有人都感到惊讶，进入了东部决赛，而东部决赛将在成为冠军的第六场比赛中痛苦地输掉比赛，密尔沃基雄鹿队。在那个季后赛中，I c e Trae 的平均得分高达 28.8 分和 9.5 次助攻，是比赛中绝对精英的一部分。在当前的比赛中，他重复了这些数字（28.4和9.7），1月3日在波特兰举行了7场超过40分的比赛和56分中的一场。亚特兰大显然在竞选中表现更加不规则，需要在比赛中赢得两场比赛（repechage）才能获得第八名并赢得面对东部排名第一的迈阿密的权利。有人可能会说这对热火来说将是小菜一碟，但是对于 Trae 和他的孩子们来说，你永远不会知道。

Trae 是 NBA 的小型控球后卫，他看起来也不那么强大或运动能力强。但是他是一个纯粹的得分手，有自信、决心和各种有影响力的资源。Young 之所以得分，是因为他是得分手，似乎没人能阻止他。他就是这样感受的，这种感觉将她转移到了队友、对手和球迷身上。他是一位经验丰富的射手，无论是从窗帘里出来还是从自己的运球中出来似乎总是能够开枪。如果它穿透，它就会有漂浮物和跑步者。他很聪明，他有很好的经典围场玩家本能，犯规很多，转换了他获得的90％的免费球员。他还是时尚动作、挑选和滚动（窗帘和取消选中，两个人之间，一个男孩和一个大个子）的出色玩家，因为他是射门的杀手，而且也可以很好地发生。在防守方面，他有局限性，但他的进攻性傲慢掩盖了这些局限性。

另一个值得一看和欣赏的标本，因为由于它不是很高，所以它吸引了普通的旁观者，他们把它看作是街上面对大个子的人，几乎总是把篮子放进去...





安东尼·爱德

Apr 5, 2022; Minneapolis, Minnesota, USA; Minnesota Timberwolves forward Anthony Edwards (1) dunks the ball against the Washington Wizards in the third quarter at Target Center. Mandatory Credit: David Berding-USA TODAY Sports USA TODAY Sports

也许是所有人中最鲜为人知和获奖的人。当然是因为他是NBA中最年轻的，也是赛季最少的一个（两个）。但是他的最后一场比赛显示了他是谁以及他能够成为什么样的人。在多年来最重要的明尼苏达森林狼队比赛中，爱德华兹是最耀眼的明星，最重要的球员，尽管事实上特许经营球员的资格仍然落在卡尔·安东尼·汤斯（Karl Anthony Town s）身上，他是多米尼加血统的纽约人拉动一支几乎总是想成为最激动人心的部分的车队的赛车。直到这个季节...这是来自一个非常糟糕的赛季（创纪录的23-49），在本赛季他们又赢了23场胜利（46-36），仅获得了18个赛季中的第二个季后赛资格。对于寒冷的明尼阿波利斯来说，这不是一件小事。

这在很大程度上与 1m97 的物理预兆有关-他是一位物理学家，他在少年足球中经常担任各种职位-他担任后卫/前锋，但没有感受到专业精神的改变。首先是因为他在肥胖的情况下做好了准备，并且已经具备了很强的运动能力。其次，因为他是天生的得分手，在反击中致命，尽管他仍然缺乏规律性（在这两个赛季中三分球为34.4％），但空间非常危险，能够定义渗透力并且对射门充满信心。第三是因为他对自己的工作有品格和热情。这与他的故事有关。出生于亚特兰大，生活给他带来了沉重打击，尤其是他的母亲和祖母去世，他们是他一生中最重要的两个人，在短短八个月的时间里，他们俩都死于癌症。毫不奇怪，当艾维特和雪莉被宣布为2020年选秀第一名时，两幅带有艾维特和雪莉面孔的画作陪伴他在家里的沙发上。在他的记忆中，考虑到他们俩都去世的日子，这个男孩也没有尽可能地穿 5 号衬衫。

尽管爱德华兹短暂的 19 年，但作为一名新秀脱颖而出，平均得分为 19.3 分、4.7 个篮板、2.9 次助攻和 1.1 次抢断。首次亮相仅五个多月后，他已经在对阵凤凰城的比赛中进行了 42 分的比赛。两个月后，他已经重复了这一点，对阵孟菲斯。本赛季开始了，规模更大。为什么？在官方测量中，他们注意到，自那次选举以来，它已经增长了四厘米。毫不奇怪的是，他在比赛中的质量有了新的飞跃，他的数字扩大到21.3分（球队的第二个得分手），4.8次恢复，3.8次进球和1.5次抢断，包括远射（他在三分球中从33上升到近36％）。

他是莱安德罗·博尔马罗的队友，由狼队进攻的主要协调员巴勃罗·普里吉奥尼执教。两者都是球队进攻进步的一部分，最终在每场比赛得分（116）和三倍（14.6）方面领先，助攻排名第七（25.7）和进攻等级（控球得分）排名第九。来自科尔多瓦的两个人知道这个男孩的价值，但他们不知道他的屋顶，一个是在实践中面对他，另一个是为了指导他前进。“巴勃罗是我的男人。他在这个联赛中是一个非常聪明的控球后卫，他知道。安东尼说，如果狼队想赢得 18 年来的第一个季后赛系列赛，他将不得不在本季后赛中表现更好。莫兰特的灰熊队正在等着你。这场精彩的锦标赛可以提供两名最优秀的年轻球员，这是不容错过的平局。

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