根据弗拉基米尔·普京的直接命令，俄罗斯乌克兰军事小组的新大会包括亚历山大·德沃尔尼科夫将军在实地进行的战术战略重新设计 。在这位新任俄罗斯指挥官之前，他因在阿拉伯国家内战中的行动而享有可指责的声誉，使他团结为 “叙利亚屠夫”。在那里，他领导了俄罗斯 “承包商” 和忠于叙利亚独裁者巴沙尔·阿萨德的部队的联合袭击，在他的指挥下，叙利亚独裁者巴沙尔·阿萨德将阿勒颇市和整个杜马地区夷为平地。

德国法院目前正在调查德沃尔尼科夫在叙利亚的军事行动，该法院对使用神经毒性武器的战争罪适用普遍管辖权原则。该研究的重点是俄罗斯和叙利亚部队指挥官，他们也对平民使用集束炸弹，这是37个国家在2008年签署的一项国际条约所禁止的。这些事件使德沃尔尼科夫加入了英国制裁的俄罗斯和叙利亚军事人员名单，并在德国正在处理的档案中被列入战争罪调查。

考虑到德沃尔尼科夫将军的背景，华盛顿、布鲁塞尔和北约对弗拉基米尔·普京最近任命这位有争议的指挥官表示担忧。欧盟（欧盟）建议，在持续的战争的未来几周内，该名称将点亮红灯。

前华盛顿驻莫斯科军事武官凯文·瑞安准将自退休以来一直担任贝尔弗中心的顾问。他告诉美国媒体，德沃尔尼科夫将在乌克兰前线部署大量替补部队。所有这些部队都是上周二根据弗拉基米尔·普京的直接命令提供的，其中包括陆、海、空部队；因此，很明显，当西方军事分析家上天提到俄罗斯从基辅邻国撤军并谈到莫斯科几乎失败的战争时，情况并非如此尽管乌克兰的抵抗值得称赞，而且上周四俄罗斯海军在黑海的旗舰莫斯科舰船沉没在莫斯科产生了影响，但似乎还是这样。

西方情报机构十天前将俄罗斯运动称为撤退，而不是最终撤军，并将这些事件定义为自上周以来一直在进行的重组策略，因此预计俄罗斯即将发动反攻，包括饱和在内的大规模行动用重型火炮，空军和导弹系统进行轰炸。

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky (REUTERS) via REUTERS

目前，乌克兰南部和该国东部地区的战斗仍在激烈，这表明西方情报机构对俄罗斯运动的分析是正确的，大炮和导弹袭击以及空中轰炸仍在继续领土面积。这决定了德沃尔尼科夫指挥官喜欢的 “焦土” 战略，这就是弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）选择他来扭转他在乌克兰的军队不正常表现的原因。

另一方面，北约的卫星报告显示，德沃尔尼科夫将军正在该国东部集结部队，该地区再次遭到俄罗斯人的严重袭击。 但是，德沃尔尼科夫将军的进攻行动命令伴随着一项 “额外计划”，他不仅将寻求成功占领首都基辅；而且根据普京总统的直接命令，“追捕沃洛德米尔·泽伦斯基总统” ，美国中央情报局报告说，这是俄罗斯特种指挥旅的主要目标，该旅分为两个部分，由大约80名训练有素的士兵组成，以结束他们的生命。

中央情报局的通讯发生在八天前，因此泽伦斯基和他的团队一直在移动，在乌克兰东部，从中部向北移动，避开南方，因为它靠近克里米亚，俄罗斯突击队在那里建立了作战基地，并计划从那里追捕泽伦斯基。美国情报部门推测，这支特种部队已经在港口城市马里乌波尔的乌克兰防线后面行动，该城市已被俄罗斯轰炸摧毁，自 2 月份军事行动开始以来一直被包围。

据美国机构称， 普京对德沃尔尼科夫将军的命令是直接而严格的。 普京打算实际消灭泽伦斯基及其团队，以释放乌克兰的抵抗 力量，因此，总统人身安全的风险危险地增加了，他的亲密顾问和军事领导人也是如此，他们加强了安全保障情报信息。俄罗斯的斩首袭击迫在眉睫，自 2 月 24 日以来，莫斯科已经至少尝试过两次。

根据华盛顿的说法，俄罗斯试图通过暗杀乌克兰总统来迅速扭转战争的潮流。如今，军事工业发展的进步是致命的，鉴于电子监控技术可以向俄罗斯人实时提供有关其下落的信息，如果总统在行动中不严格谨慎，那么对泽伦斯基的危险极大。

泽伦斯基附近的工作队规模很小，到处移动，避免使用手机，甚至泽伦斯基总统自己受到俄罗斯情报技术不断监视的卫星电话也发生了变化。此外，必须保护Zelensky的安全免受其他潜在威胁的侵害，例如俄罗斯军方在他们占领的城市中安装并撤退的摄像机的秘密电路；俄罗斯指挥官知道Zelensky正计划访问这些城市，而且危险一定是根据中央情报局的报告考虑。此外，鉴于俄罗斯无人机带来的致命危险，无论是远程激活还是通过可以获取实时信息的计时器进行设置，这些地方和其他地方的语音检测技术可以在泽伦斯基讲话时识别他，但在北约的帮助下已被封锁。关于总统大篷车的动向。根据从这些技术中获得的信息，莫斯科可以执行空袭或击中目标的超声波导弹，具体取决于发射两到四分钟之间的距离。

乌克兰总统在未来几天内可能还会面临许多其他威胁。布鲁塞尔和华盛顿还担心，经过重组的拥有更有经验的人员和新技术的俄罗斯军队在未来几周内寻求在地面上站稳脚跟时，他们可能会在乌克兰东部和中部的战场上做些什么。 但是，最大的担忧是对泽伦斯基的直接攻击，以释放乌克兰军队的抵抗。这就是弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）所寻找的，他以前曾 尝试过，很有可能与他在乌克兰的新任行动指挥官亚历山大·德沃尔尼科夫将军再次尝试。

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