内华达山脉圣玛尔塔对海湾氏族和洛斯·帕亨卡斯之间的冲突感到恐惧

Mayo fue el mes con más desplazados, pues 11.400 personas tuvieron que abandonar su hogar, principalmente en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador). Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

在谢纳加市（马格达莱纳）的农村地区，有关于自称为Gaitanista自卫队（俗称海湾氏族）和塞拉利昂或洛斯帕琴卡的Conquistadora自卫队正在战斗的警告自圣周开始以来在领土上空继续犯下贩毒罪行.

他们在Barranquilla报纸《El Heraldo》上报道说，La Secreta村受影响最严重，两个贩毒集团之间的敌对行动加剧，结果有几个家庭放弃了家园，搬到了该镇的城市地区。邻近的佐纳巴纳内拉市，以及圣玛尔塔和巴兰基亚市。

同时，他们在卡拉科尔广播电台咨询了分析该国该地区冲突的人类学家勒伯·迪马斯（Lerber Dimas），他解释说，受影响的人不承认自己是流离失所者，因为他们自愿离开家园以防止发生任何事件。在犯罪结构之间的冲突中。

“他们没有报告，也不会报告。他们不明白这是被迫流离失所。对他们来说，这是严重的，但这并不意味着这是流离失所，因为没人告诉他们：-离开这个地区-，但是他们出于自己的自由意志离开了，因为他们看到了风险，这就是流离失所，即使他们以不同的方式解释它，犯罪也在发生”，他在卡拉科尔电台解释说。

他补充说，这两个从灭绝的AUC中脱颖而出的团体正在重组，这导致了哥伦比亚加勒比地区该地区的暴力浪潮。他说：“没有人告诉他们离开，但没有安全或安心的保证。”

在当地报纸《El Informador》上，他们与谢纳加地方当局进行了磋商，他们说，他们没有收到关于生活在受武装冲突影响地区的人民被迫离开的报告。

“就城市地区而言，公共秩序受到控制；但是，在农村地区，La Secreta受到了一些破坏，但我们例外，国民军已经在守卫该地区并确保居民的安全，” 他们在该媒体中引用了秘书说，市政府赫克托·祖莱塔·罗维拉。

这位官员保证，市长路易斯·泰特·桑珀（Luis Tete Samper）要求国防部长迭戈·莫拉诺（Diego Molano）面对贩毒集团的围困，加强军队在该地区的存在，并重申，到目前为止，还没有关于平民的信息受影响。

“正如许多媒体所说，到目前为止，我们还没有报告确认是否有人受伤或死亡，或者是否有流离失所的家庭。在我们收到正在检查该地区的陆军的正式报告之前，我们无法开始相关路线；很明显，我们正在与其他实体协调，实施必要的策略，以获取有关此案的最多信息，” 他总结道。





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