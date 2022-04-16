复活节：发现每一天的意义

圣周是一个宗教庆祝活动，旨在纪念耶稣在世上生命的最后日子。尽管秘鲁是庆祝这种宗教传统的国家之一，但许多人不知道每一天的真正含义或每个人记住什么的情况并不少见。

在我国，圣周从棕榈周日开始，但是，在许多其他国家，圣周从悲伤的星期五或两天前的议会星期五开始。在这一天，人们记得基督的母亲玛丽面对儿子即将去世而遭受的痛苦。

如果你 想知道圣周每一天的含义，请继续阅读以下注释。

圣周的日子的含义

棕榈周日 -4 月 10 日

人们记得耶稣来到耶路撒冷。

神圣星期一-4月11日

弥赛亚将商贩和商人驱逐出耶路撒冷圣殿，因为他们利用太空作为充实而不是赞美的地方。

圣周二-4月12日

耶稣会见门徒并与他们谈论犹大的背叛和圣彼得的否认的那一天，每个人都感到惊讶。

圣周三-4月13日

犹大·伊斯卡里奥特背叛基督以换取30枚银币。

圣周四-4月14日

与门徒共进最后一天的晚餐。在这之后，他们逮捕了耶稣。

耶稣受难日 -4 月 15 日

在那一天，弥赛亚进入监狱，然后给他戴上荆棘冠冕，让他背着十字架。最后，他们把他钉在十字架上然后把他埋葬

圣周六-4月16日

它也被称为荣耀安息日，因为尽管是哀悼日，但它也被认为是希望之一，因为它特别强调提醒耶稣第二天将再次复活。

4 月 17 日星期日复活

正如他所说的那样，耶稣在第三天复活了。第一个看到它的是抹大拉的马利亚，约翰和詹姆斯的母亲玛丽。

假期是什么日子？

今年的假期是4月14日星期四和15日星期五。但是，这可能会因每家公司而异，因为有些公司倾向于将其延长到星期六，以便休息时间更长。

如果我在复活节期间工作，我应该得到多少报酬？

根据第713号法令，您工作的公司必须承认带薪休息金，包括复活节假期。根据官方信息，每个工作的员工必须获得的金额相当于每个非工作假期的一天工作。

秘鲁的其他节日

目前，这些是我们国家在2022年剩余时间内剩余的非工作日。

5月1日星期日 — 劳动节

6月29日星期三 — 圣彼得和圣保罗节

7月28日星期四 — 国定假日

7月29日星期五 — 国定假日

8月30日，星期二 — 圣罗莎德利马日

10月8日，星期六 — 安加莫斯战役

11月1日，星期二 — 诸圣节

12月8日，星期四 — 圣母无原罪日

12月9日，星期五 — 阿亚库乔战役（不为公共部门工作）

12月25日星期日 — 圣诞节

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