哥伦比亚击败巴拉圭，将继续留在 2023 年比利·简·金杯的第一组

4月16日这个星期六上午，哥伦比亚与巴拉圭进行了最后三场比赛，争取明年留在比利·简·金杯美洲区第一组。

在4月15日对阵巴西的比赛中被淘汰后，由代表哥伦比亚国家队的科尔萨尼塔斯队队长法比奥拉·祖卢阿加选出的网球运动员面临挑战，不要通过与巴拉圭国家队的三场死亡赛将自己的战绩降至2023年第二组。

为了确保结果有利，法比奥拉·祖鲁阿加（Fabiola Zuluaga）领导的球队只需要在单打积分中取得胜利。第一个上场的是 Cucuteña Yuliana Lizarazo，他在两个半小时内以 [5-7]、[6-4] 和 [6-2] 的部分成绩超越了少年莱拉·布里特斯。

Yuliana Lizarazo derrotó a Leyla Britez en el primer juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)

第二场比赛更加不平衡，因为玛丽亚·费尔南达·赫拉佐在不到 50 分钟的时间内以 6-0 对阵海迪·多尔丹的双打进球，让国家队期待已久的安心：

María Fernanda Herazo derrotó a Heydi Doldán en el segundo juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)

因此，哥伦比亚队科尔萨尼塔斯告别了厄瓜多尔的萨利纳斯，但没有让期待已久的季后赛获得国际冠军，而是在第二年挽救了他们的类别，届时他们可以依靠WTA排名第33位的玛丽亚·卡米拉·奥索里奥的经验和才华。

没有必要在玛丽亚·保琳娜·佩雷斯和安东尼娅·萨穆迪奥对阵莱拉·布里特斯和宝琳娜·佛朗哥之间进行双打比赛，因为在下午 1:41，哥伦比亚在降级和永久赛的整个系列赛中已经以 2-0 获胜。

在哥伦比亚和巴拉圭的赛后声明中，队长法比奥拉·祖卢阿加对她的领导人在2022年比利·简·金杯预选赛最后阶段的工作非常乐观。这些是他说的话：

应该指出的是，明年哥伦比亚将在这种情况下再次与巴西、阿根廷、墨西哥或智利等南美竞争对手竞争。随后，女子网球咖啡队将有机会重返季后赛，自 2008 年赢得当年的美洲第一组冠军以来，这个地方一直没有进入过，不得不作为访客与比利时对战。

对哥伦比亚来说，这将是第一组连续第17个赛季，这是美洲大陆在比利·简·金杯中最重要的赛季。国家队最后一次参加第二组是在 2005 年的锦标赛中，前身为美联储杯。

应该记得，在2022年比利·简·金杯的美洲第二组中，有以下国家正在寻求下一年的第一组席位：

巴哈马、巴巴多斯、百慕大、玻利维亚、哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、萨尔瓦多、洪都拉斯、牙买加、巴拿马、秘鲁、波多黎各、特立尼达和多巴哥、乌拉圭和委内瑞拉

一年前，哥伦比亚参加了这场以前称为美联储杯的比赛，埃米利亚娜·阿兰戈和玛丽亚·卡米拉·奥索里奥·塞拉诺在队伍中。咖啡代表团被阿根廷淘汰，无法到达阿根廷和墨西哥确实定居的附加赛区，这些国家在纳迪亚·波多罗斯卡，宝拉·奥尔马切亚；费尔南达·孔特雷拉斯和朱莉安娜·奥尔莫斯的参与下获胜。

继续阅读：

胡安·塞巴斯蒂安·卡巴尔和罗伯特·法拉在蒙特卡洛举行的大师赛 1000 上赢得 2022 年的首场决赛