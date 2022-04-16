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星期六 16 四月 2022
奇諾

哥伦比亚击败巴拉圭，将继续留在 2023 年比利·简·金杯的第一组

咖啡女子网球代表团做了必要的事情来避免下降，由于尤莉安娜·利扎拉佐和玛丽亚·费尔南达·赫拉佐的表演，它在第二年保持了自己的位置

Newsroom Infobae

16 四月 2022

4月16日这个星期六上午，哥伦比亚与巴拉圭进行了最后三场比赛，争取明年留在比利·简·金杯美洲区第一组。

在4月15日对阵巴西的比赛中被淘汰后，由代表哥伦比亚国家队的科尔萨尼塔斯队队长法比奥拉·祖卢阿加选出的网球运动员面临挑战，不要通过与巴拉圭国家队的三场死亡赛将自己的战绩降至2023年第二组

为了确保结果有利，法比奥拉·祖鲁阿加（Fabiola Zuluaga）领导的球队只需要在单打积分中取得胜利。第一个上场的是 Cucuteña Yuliana Lizarazo，他在两个半小时内以 [5-7]、[6-4] 和 [6-2] 的部分成绩超越了少年莱拉·布里特斯

Yuliana Lizarazo derrotó a Leyla Britez en el primer juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)
Yuliana Lizarazo derrotó a Leyla Britez en el primer juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)

第二场比赛更加不平衡，因为玛丽亚·费尔南达·赫拉佐在不到 50 分钟的时间内以 6-0 对阵海迪·多尔丹的双打进球，让国家队期待已久的安心：

María Fernanda Herazo derrotó a Heydi Doldán en el segundo juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)
María Fernanda Herazo derrotó a Heydi Doldán en el segundo juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)

因此，哥伦比亚队科尔萨尼塔斯告别了厄瓜多尔的萨利纳斯，但没有让期待已久的后赛获得国际冠军，而是在第二年挽救了他们的类别，届时他们可以依靠WTA排名第33位的玛丽亚·卡米拉·奥索里奥的经验和才华

没有必要在玛丽亚·保琳娜·佩雷斯安东尼娅·萨穆迪奥对阵莱拉·布里特斯宝琳娜·佛朗哥之间进行双打比赛，因为在下午 1:41，哥伦比亚在降级和永久赛的整个系列赛中已经以 2-0 获胜。

在哥伦比亚和巴拉圭的赛后声明中，队长法比奥拉·祖卢阿加对她的领导人在2022年比利·简·金杯预选赛最后阶段的工作非常乐观。这些是他说的话：

应该指出的是，明年哥伦比亚将在这种情况下再次与巴西阿根廷墨西哥智利等南美竞争对手竞争。随后，女子网球咖啡队将有机会重返季后赛自 2008 年赢得当年的美洲第一组冠军以来，这个地方一直没有进入过，不得不作为访客与比利时对战。

对哥伦比亚来说，这将是第一组连续第17个赛季，这是美洲大陆在比利·简·金杯中最重要的赛季。国家队最后一次参加第二组是在 2005 年的锦标赛中，前身为美联储杯

应该记得，在2022年比利·简·金杯的美洲第二组中，有以下国家正在寻求下一年的第一组席位：

巴哈马、巴巴多斯、百慕大、玻利维亚、哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、萨尔瓦多、洪都拉斯、牙买加、巴拿马、秘鲁、波多黎各、特立尼达和多巴哥、乌拉圭和委内瑞拉

一年前，哥伦比亚参加了这场以前称为美联储杯的比赛，埃米利亚娜·阿兰戈玛丽亚·卡米拉·奥索里奥·塞拉诺在队伍中。咖啡代表团被阿根廷淘汰，无法到达阿根廷和墨西哥确实定居的附加赛，这些国家在纳迪亚·波多罗斯卡，宝拉·奥尔马切亚；费尔南达·孔特雷拉斯和朱莉安娜·奥尔莫斯的参与下获胜。

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