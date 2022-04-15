何塞·拉蒙·洛佩斯·贝尔特兰和赫克托·苏亚雷斯·戈米斯在推特上讨论：“我父亲为墨西哥做了更多的事情”

在何塞·拉蒙·洛佩斯·贝尔特兰向南非商人埃隆·马斯克提出要求后，演员赫克托·苏亚雷斯·戈米斯质疑安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AML O）的长子作为律师的技能，抨击了他的长子。

赫克托·苏亚雷斯和佩皮塔 ·戈米斯的儿子通过他的 Twitter 账户写道：“有了这种精明，病态肥胖的 bodoque 在美国是律师吗？@30JR41_ 很好奇他在谈论自我意识，因为如果不是为了他们，他父亲的贝尼托· 华雷斯想成为的就不会那么受欢迎了。一个无头的建议 @elonmusk！”

面对对佩隆· 戈米斯的严厉批评，洛佩斯·奥夫拉多尔的长子承认，《千乌索斯》、《No Hay》、《弗拉纳根》和《唐·里戈莱托》的表演者 “过去是，现在是” 他最喜欢的喜剧演员之一。

“我很高兴见到你爸爸，因为他要我向我们表示祝贺。他曾经是而且现在仍然是我最喜欢的喜剧演员之一.很伤心地读了你。有什么不同，” 洛佩斯·贝尔特兰回答。

El hijo de AMLO reconoció ser fan de Héctor Suárez padre (Foto: Twitter)

尽管洛佩斯·贝尔特兰赞扬了赫克托·苏亚雷斯的工作，但佩隆保证他的父亲从未支持洛佩斯·奥夫拉多尔。他还指出，塔巴斯克尼奥工作队从 Mecánica Nacion al寻求演员来支持他作为墨西哥总统候选人的竞选活动。

“我在找你向他们表示祝贺吗？你什么都没赢！他从来没有支持过你爸爸，他们在竞选期间一直在找他求他去做。我很高兴你佩服我父亲，他用喜剧为墨西哥做的比你父亲担任总统的还要多，” 这位演员说。

最后，佩隆·戈米斯（PelónGomís）解释说，何塞·拉蒙（JoséRamón）阻止了他进入该社交网络，并补充说：“讨论起来不是太糟糕了吗？封锁我，德州律师协会注册律师获得在美国执业的执照和认证！”

苏亚雷斯·戈米斯和洛佩斯·贝尔特兰之间的讨论发生在去年4月13日之后，行政长官的儿子指责前总统费利佩·卡尔德龙（2006-2012年）的支持者在 Twitter 上策划了一场 “荒谬而可悲的肮脏战争”。

El hijo de AMLO bloqueó a Suárez Gomís de Twitter (Foto: Twitter)

“有了这种态度、意愿和改变事物的愿望，@elonmusk 应该从清理 @TwitterMexico 开始。在 @felipecalderon 的一些复杂支持者的指导下，他们所做的就是用 @twitter 机器人装满机器人，以进行荒谬而可悲的肮脏战争，” 何塞·拉蒙说。

由于这份出版物，他父亲政府的支持者支持了他的请求，而其他用户则要求他披露收入的金额和来源：“像这样的每条精彩推文，你能赚多少钱？当然你在这里为 Casa Gris 付费”、“我们希望 Twitter 墨西哥被清理干净，但现在”，“你打算告诉我们你的生活吗？”，“最好告诉我们你是如何在没有工作的情况下成为百万富翁的”，这是他从网友那里得到的一些反应。

应该注意的是，这不是洛佩斯·贝尔特兰（LópezBeltrán）在其社交网络上提到特斯拉首席执行官的第一份出版物。第一次是在4月6日，当时他还要求他结束 “所有肮脏的战争”，认为 “这个社交网络必须是全球言论自由的重要领域”。

“现在 @elonmusk 拥有 @Twitter 9.4％ 的股份，希望大家注意，做出正确的决定，结束每天发生的每一场肮脏的战争。这个社交网络应该是全球言论自由的绝佳空间。为了人类的利益，” 洛佩斯·贝尔特兰从他的个人账户中写道，” 何塞·拉蒙当时说。

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