乔·拜登说他已经准备好访问乌克兰

U.S. President Joe Biden speaks as he visits North Carolina Agricultural and Technical State University in Greensboro, North Carolina, U.S., April 14, 2022. REUTERS/Leah Millis

美国总统拜登表示，他已经 “准备” 在俄罗斯入侵期间访问乌克兰，就像波兰总统或波罗的海总统等一些总统已经做过的那样。

在媒体面前对这一点提出质疑，美国总统说 “是”。拜登已经在入侵的背景下访问了波兰，他在那里亲眼目睹了人道主义危机。在那次旅行中，他很遗憾无法访问乌克兰。

周四，两名共和党国会议员史蒂夫·戴恩斯和乌克兰出生的维多利亚·斯帕兹访问了基辅和布查，成为自2月24日俄罗斯入侵开始以来首位前往欧洲国家的美国官员。

戴恩斯在实地说：“无可争辩的证据表明（俄罗斯总统弗拉基米尔）普京在世界各地犯下了战争罪行，” 他强调说，“美国和世界必须知道俄罗斯总统对乌克兰无辜人民犯下的暴行”。

Personas y niños esperan cerca de tiendas de campaña después de cruzar la frontera de Ucrania a Polonia REUTERS

此外，据 CNB C电视台报道，他保证，一旦有能力，华盛顿将向乌克兰提供 “赢得这场战争所需的致命援助”。

英国首相鲍里斯·约翰逊、欧盟外交政策高级代表何塞普·博雷尔、欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩以及波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛总统安德烈·杜达、阿拉尔·卡里斯、埃吉尔斯·莱维茨和吉普赛人瑙塞达等国际领导人 —访问了乌克兰首都，以表示其在冲突背景下的支持。

大打击

五角大楼周四表示，莫斯科军舰在被地狱吞没后于周四沉没，这对俄罗斯在黑海的海军部队是一个 “重大打击”。

莫斯科国防部说，这艘制导导弹巡洋舰在俄罗斯对乌克兰的军事行动中被大火烧毁后沉入波涛汹涌的大海。

但是乌克兰表示，这艘船在火箭弹袭击中被击中。

五角大楼发言人约翰·柯比告诉美国有线电视新闻网：“这对黑海舰队来说是一个沉重的打击，这是... 黑海舰队在黑海执行某种海军统治的努力的关键部分。”

“这将对他们的能力产生影响。”

柯比说，美国无法确认该船失踪的确切原因。

他补充说：“我们也无法反驳乌克兰方面的这种说法。”“事实上，他被海王星导弹或更多导弹击中当然是合理的，也有可能的。”

（来自欧罗巴出版社的信息）

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