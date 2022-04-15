民族解放军要求阿劳卡居民宣布自己 “中立” 以避免被宣布为军事目标

Foto de archivo. Guerrilleros del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) caminan en las selvas del departamento de Antioquia, Colombia, 30 de mayo, 2004. REUTERS//Albeiro Lopera

4月15日星期五，发布了由民族解放军（ELN）东部战争阵线（ELN）签署的小册子，其中重申了其 “政治决定”，即对抗由阿图罗·帕斯（Arturo Paz）领导的哥伦比亚革命武装力量持不同政见者，别名热罗尼莫，他一直在与他进行 “全面战争” 的残余组织自2021年底以来，这导致了人道主义危机。

该武装组织通过Manuel Vásquez Castaño领导的非法武装团体的文件指出，这场武装冲突已导致1 500多人流离失所，其中包括正在重返社会进程中的前哥伦比亚革命武装力量战斗人员、农民和委内瑞拉公民，“继续，不会有任何让步”，该地区的严重安全危机蔓延到哥伦比亚东部。

“'前哥伦比亚革命武装力量'的社会基础不是军事目标，我们敦促那些继续相信'第十阵线集团'的所谓指挥官和雇佣军部队及其盟友是革命者和拥有汽车炸弹的人民捍卫者的人，'中和'自己，以便他们不被视为战斗人员，” 民族解放军在小册子中说。

他们还表示，该地区和边境地区的居民 “必须保持冷静”，表示该武装团体在该地区拥有强大的存在，对一些战略走廊和非法企业的控制存在争议，“不是双重标准，将继续'捍卫'民众利益、工人、他们的社会经济进程，尤其是他们的生活”。

最后，他们表示，他们的政党是人民，他们的计划是社会主义，这就是为什么将与人民革命集团结盟的原因，这一信息与他们在年初发表的公报相吻合，他们在公报中保证他们认为有必要 “捍卫”别名Jerónimo发动的导致人道主义危机的攻势的领土和社会结构”。

位于阿劳卡的人权基金会乔尔·塞拉（Joel Sierra）警告说，该部门的暴力行为将升级，因为四月份发生了七起谋杀案，这突显了两名妇女的死亡。重要的是要记住，自2022年初以来，该地区一直受到来自哥伦比亚革命武装力量、民族解放军的持不同政见者以及武装部队不断军事化的严酷武装冲突的打击。

基金会在一份冗长的声明中说：“自今年头几天以来，阿劳卡诺人民继续面临政治、社会和武装冲突的升级；这已经使领导人遭到杀害、威胁、袭击、野蛮和恐怖主义行为流离失所。此外，还有一百多起暴力死亡，其中七人是妇女，包括一名未成年人。”

基金会透露的受害者是：54岁的布兰卡·桑切斯·戈麦斯（BlancaSánchezGómez）于4月5日被谋杀，马里奥·蒙托亚先生也死于其中。同样，记录了56岁的尤文纳尔·卡里略·加尔维斯和豪尔赫·冈萨雷斯的死亡。

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