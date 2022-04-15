当局和渔民寻找掉进梅塔河的 11 个月大的婴儿

自 4 月 14 日上午以来，一个哥伦比亚家庭一直在经历痛苦的时刻，当时他们在梅塔河沿岸的船上动员起来，一名 11 个月大的婴儿掉入水中，被潮流冲走了。即使在这个星期五早上，当局仍在继续寻找支流以寻找未成年人，但他们的工作并没有取得令人满意的结果。

据正在进行搜查的国家海军报道，早晨，有几名成年人从卡萨纳雷的奥罗库埃市乘坐一艘穿越拉内拉地区的河对岸的小船离开。船上有两个成年人和他们的两个未成年子女，一个三岁以上的孩子和一个11个月大的婴儿。

问题出现在一个名为塔帕·奥霍（Tapa Ojo）的区域的高处，显然船撞到了一个仍然未知的物体，导致船急剧移动并扔掉掉入水中的婴儿。父母们还跳入梅塔河，试图将孩子从潮流中救出来，但他们的努力徒劳无功。

在绝望之中，成年人停止了搜查，决定前往国家海军第42号海军陆战队步兵Advanced River Post No.42，在那里他们报告了发生的事情，当局开始了搜查。尽管做出了努力，但国家海军的专业人员仍无法找到孩子。

社区支持了这次搜索，不仅海军制服在沿河前进，而且警察、民防船甚至是社区成员的渔民也在前进。

尽管该国该地区的许多公民习惯于动员这些小船，但当局经常呼吁引起注意，以便无论他们的专业知识如何，他们总是携带救生员。目前尚不清楚这个家庭的船上是否有安全规程，但是专家们经常开展教育活动，以使通常乘船运输的居民不相信自己的航行或游泳技能。

不幸的是，这样的新闻在该国不同地区已经发生过好几次。本周，一个5岁的男孩在亲戚的疏忽下掉进了锡努河，他与亲戚一起在支流两岸分开。幸运的是，在这种情况下，一家人设法迅速救了孩子，阻止了潮流将他带走。

11 月 17 日，在考卡河上，一个乘卡车穿越瓦尔迪维亚港的家庭因事故坠入考卡河。在本案中，当局发现的第一具尸体是一名四岁以下儿童的尸体，而他的父母不得不搜寻他们几天。

在与Blu Radio的对话中，负责公路警察的指挥官卡里尼奥·隆多尼奥少校解释说，第一个版本表明该家庭正从卡塔赫纳前往考卡山谷。但是，目前，事故的原因尚不清楚，尽管据推测这可能是由于驾驶员的微睡所致。

“据报道，从麦德林通往海岸的道路上发生了交通事故，距离90公里15区。显然，一辆汽车失去控制，掉入考卡河，然后被拖到更远的地方100米。媒体隆多尼奥告诉他 ，这辆车的原因尚待调查。

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