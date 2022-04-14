随着马塞洛·米歇尔·莱亚诺的解雇，2022 年 Clausura 中有八名技术人员被解雇

Fotografía de archivo donde aparecen Miguel Herrera (d) entrenador de Tigres de UANL y Marcelo Michel (i) entrenador de Chivas de Guadalajara. EFE/Miguel Sierra

芝华士瓜达拉哈拉董事会宣布，在业绩不佳之后，马塞洛·米歇尔·莱亚诺将不再继续担任一线队策略师。这样，在日历上有四个日期要玩，在Liga MX的Grita Mexico Clausura 2022 的开发过程中，有八位教练已经离职。

4月14日星期四上午，rojiblanco俱乐部在一份声明中宣布，Leaño离开了技术方向（据推测，他将继续留在该机构的较低类别）。新闻稿写道：“在球队在2022年Clausura锦标赛中取得不幸的结果之后，我们报告说，决心结束马塞洛进程。”

因此，俱乐部在本学期第八次宣布其教练离职。所有这些都是因为没有达到期望和目标。到目前为止，参与其中的人包括：马塞洛·门德斯、巴勃罗·古德、莱昂纳多·拉莫斯、佩德罗·凯辛哈、哈维尔·阿吉雷、圣地亚哥·索拉里、贝纳特·圣何塞以及最后加入的人米歇尔·莱亚诺。

Foto de archivo de Santiago Solari durante un entrenamiento con América. Estadio BBVA, Monterrey, México. 27 de octubre de 2021. REUTERS/Jorge Mendoza REUTERS

乌拉圭人是2022年第一个从Liga MX俱乐部中撤出的球员。直到第三场比赛日，他才在圣路易斯竞技队失去了位置，连续三场失利和零分。取而代之的是巴西人安德烈·贾丁（AndréJardine），他以17分的积分将球队排在第八位。

仅仅一个周末之后，Necaxa成为第二个更换技术人员的团队。阿根廷选手巴勃罗·古德（Pablo Guede）在比赛日第四天输给帕丘卡（他的比分是三败一胜）后，被 Hydrocálido 队开除。海梅·洛萨诺是现任教练。

同一天，克雷塔罗白鸡队也停止了他们的技术总监。乌拉圭选手莱昂纳多·拉莫斯以两次平局和两次失利被解雇。埃尔南·克里斯坦特目前负责该职位。

Pablo Guede (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

在2022年Clausura的第七天之前，葡萄牙人被从桑托斯·拉古纳的替补席上撤职。原因是当地锦标赛的不良举动，再加上康卡夫冠军联赛的淘汰赛。墨西哥人爱德华多·芬塔内斯是勇士队的现任教练。

在国际足联俱乐部世界杯中过早被淘汰，在联赛中输给普埃布拉和圣路易斯竞技（第六和第七天）使瓦斯科 ·阿吉雷失去了自己的位置。接替他的是维克多·曼努埃尔·武切蒂奇，他是一位在俱乐部有着悠久历史的教练。

也许是迄今为止锦标赛中媒体最多的案例。阿根廷选手圣地亚哥·索拉里（Santiago Solari）将阿吉拉斯·德尔·阿梅里卡（Aguilas del América）置于积分榜的底部，这使他在第八场比赛日与克雷塔罗并列比分后被撤出该机构。费尔南多·奥尔蒂斯被任命为临时教练，但从那以后他一直留在办公室。

Javier Aguirre se convirtió en entrenador del Mallorca en España luego de ser despedido de Monterrey. Foto: Twitter @RCD_Mallorca

在 Indiecito Solari 被解雇的同一天，马萨特兰董事会对 Beñat San José 做了同样的事情。五败、一平两胜是他们分离的原因。目前担任替补席的是加布里埃尔·卡瓦列罗。

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