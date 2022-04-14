如何在 Google 地图上轻松找到教堂

Google Map s的工作原理就像一个出色的搜索引擎，您只需在其中输入要查找的内容的名称，即可使系统在地图上包含选项列表。因此，要查找教堂，您只需要从浏览器或移动设备转到地图，然后使用出现在上边缘的放大镜在空间中键入 “教堂” 即可。

这样做将在地图上显示许多备选方案及其各自的位置。下面还将包括姓名，地址，到达目的地的路线和电话的详细列表。同时，它提供了与其他用户共享此信息的选项，如果您要组织小组会议，这可能会很有用。

与其他类型的搜索一样，在这里可以使用平台上可用的某些过滤器进行搜索，例如邻近度，请求信息时的开放空间以及用户评分最高的网站。在评级部分，您将能够阅读输入评论的人的意见。

通过输入列出的每个选项，可以查看用户的照片，评论和评分，就像在地图中进行的其他搜索一样。在某些情况下，还包括指向网站的链接。

Se puede filtrar la búsqueda por cercanía y la calificación de usuarios

预览教堂的正面和将要使用街景的区域也非常有用。为此，您必须按下右下角可见的黄色人物图标，然后将其拖动到要查看的区域。

Desde el navegador se puede activar la opción Street View en Google Maps

增强现实

如果您使用手机游览该地区，也可以使用增强现实。它是一种工具，可在拿起手机并指向用户所在位置时提供指示。因此，您将能够看到指示转向何处的箭头或详细说明该人要去的街道有多远的标志。

要激活此选项，您必须通过手机输入Google Maps，搜索所需的目的地，在这种情况下是附近的教堂；然后按顶部的行走者的图标，以表明您正在寻找步行的指示。然后，您必须激活 “开始” 选项旁边的 “实时查看”。然后，系统将打开摄像头，读取环境并给出相应的说明。

这个想法是，该工具可以帮助用户更好地将自己定位在环境中，但不建议在行走时使用它。这就是为什么你必须把手机放在原处，看方向，一旦你确定方向，你就把手机收起来然后继续前进。该功能可以在定向方面提供很多帮助，尤其是对于那些难以清楚地知道该走在哪里或走哪条路的人。

位置记录

Puede ser útil ver las ruta visitadas en el último tiempo

访问您之前去过的同一座教堂或附近任何其他地方的另一个非常有用的工具是在地图中查看位置记录。如果启用，将显示用户最近几天去过的地点。要访问此选项，请单击右上角的个人资料照片，然后选择显示 “您的路线” 的替代方法。

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