“地平线禁忌西部”：机器人动物和致命瘟疫

后世界末日的电子游戏 “Horizon Zero Dawn” 于2017年发行，大受欢迎，成功吸引了评论家和粉丝。五年后，在推迟了最初的发行日期之后，续集《地平线禁忌西部》终于在2月18日发行。

与第一部分一样，标题设定在后世界末日的美国版本中。主角仍然是红发战士阿洛伊，作为小队的队长，他开始寻找致命瘟疫的根源。但是，在第一部分的事件之后，它不仅结交了朋友，而且结交了许多敌人。

那些不知道以前的标题的用户可能会在这个新版本中感到有些失落。由于这个故事直接摘自《地平线零黎明》，因此对过去的情节有一点事先了解也没什么坏处。

否则，在新标题中，还有无数新角色再次向好莱坞演员表达了自己的声音。

游戏已经很广阔的世界，玩家将能够根据开放世界的原则自由移动，比第一部分还要广泛。攀岩机制已经扩展，这意味着世界也垂直延伸。它居住着许多面对幸存者部落的敌对机器人动物。

尽管并非续集的所有创新都得到了公众的认可，但《地平线禁忌西部》受到评论家的好评。那些喜欢它的前身的用户也会从中获得乐趣。从第一部分开始可能永远不会太晚。

“地平线禁忌西部” 仅适用于 PlayStation 4 和 5。前身游戏是为 PlayStation 4 和 PC 提供的。

dpa