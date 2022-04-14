哥伦比亚重返土伦埃斯佩兰萨斯锦标赛

土伦Esperanzas锦标赛为哥伦比亚人带来了美好的回忆，此前曾参加过此次赛事的入选球队的出色表现给哥伦比亚人带来了极大的欢乐。

好消息是，哥伦比亚将再次参加这个现在称为莫里斯·雷维洛锦标赛的冠军，将于5月29日至6月12日在法国举行。总部将由6个直辖市（奥巴涅、滨海福斯、维特罗勒、阿尔勒、马勒莫特、普罗旺斯地区萨隆）组成，全部位于罗讷河口省。

国家队的首场比赛将于5月31日对阵科摩罗国家队；6月3日，他们将面对阿尔及利亚，在小组赛的最后一天，他们将面对日本。

本次锦标赛将有12支国家队参加，目前是比赛冠军的巴西将出席。

您可能会感兴趣：这将是弗雷迪·林孔的觉醒：他将在布埃纳文图拉和帕斯夸尔·格雷罗接受致敬

A组：阿根廷、法国、沙特阿拉伯和巴拿马。

B组：加纳、印度尼西亚、墨西哥和委内瑞拉

C组：哥伦比亚、科摩罗、日本和阿尔及利亚

值得记住的是，哥伦比亚曾三度获得本次锦标赛的加冕冠军：第一次是在1999年，当时哥伦比亚被处以对阿根廷的处罚；然后在2000年，它以同样的方式击败了葡萄牙；2011年，在爱德华多·拉拉的指挥下，哥伦比亚还击败了法国点球大战。

目前，在赫克托·卡德纳斯（Hector Cardenas）的带领下，他们继续为明年在哥伦比亚举行的南美U-20锦标赛做准备，该锦标赛将在2023年印度尼西亚举行世界杯。此外，它将为2024年巴黎奥运会和泛美运动会提供名额。

这位教练谈到了他将与U-19球员面对的这场比赛的重要性，目的是像往年一样发挥良好的作用。

这将是哥伦比亚的第48次参赛，最后一次参加这场比赛是在2014年，当时它没有通过小组赛。赢得最多冠军的国家队是法国（12次），其次是巴西（9次）英格兰（7次）。就其本身而言，Tricolor凭借三个奖杯在获胜者中排名第五。

哥伦比亚最后一次进入决赛是在 2013 年的比赛中，当时与巴西的差异很小。那支球队由卡洛斯的 Piscis's Restrepo 领导，其队伍中有米格尔·安赫尔·博尔哈。

自1967年以来一直在法国领土上举行的这场友谊赛将是对Tricolor的一次很好的考验，三色来自赢得在智利举行的劳尔·科洛马杯，托马斯·安赫尔（TomásÁngel）是这支球队的基准，以南美U-20为目标，由托马斯·安赫尔（TomásÁngel）扮演。

继续阅读：



