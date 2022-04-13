迭戈·雷巴格利亚蒂严厉地谈到了解放者杯中针对克里斯塔尔的有争议的刑事犯罪

Sport ing Cristal vs U.Católica：记者迭戈·雷巴利亚蒂提到在圣地亚哥圣卡洛斯·阿波金多体育场举行的2022年解放者杯H组第2场比赛中，对塞莱斯特队的点球。

在天体队与 “十字军” 的比赛中，乌拉圭裁判莱奥丹·冈萨雷斯在与后卫内胡恩·帕兹（Nehuén Paz）争执空中球时声称在珀西·丽莎（Percy Liza）区域内的一手牌引起了有争议的罚款。这一决定导致了智利队的胜利进球。

这位 Movistar Deportes 记者在他的 Twitter 帐户上发布了一条评论，拒绝了法官关于订婚的决定。他引述说：“罪犯发明了什么，总是会发生在...”。

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

他不是唯一一个通过社交网络对此发表评论的人。他的同事霍拉西奥·齐默尔曼（Horacio Zimmermann）也评论了这个话题：“结果不公平，因为一支球队和另一支球队之间的差异是由裁判造成的。无论如何，Cristal一定是先关闭它的。Percy Liza 单独失败了两次。独自一人。”

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

“这不是犯罪。这是天主教玩家的手牌。莱奥丹·冈萨雷斯把比赛交给了天主教大学（...）他最后给了当地人罚款”，Rpp 记者让·马丁·杜埃尼亚斯订阅了这场比赛。同样，同一电视台的记者胡安·卡洛斯·奥尔特乔在推特上说：“克里斯塔尔在圣地亚哥不是犯罪分子。他们抢劫他而不受惩罚。”

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

-

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

威拉克斯电视台的埃迪·弗莱什曼引述：裁判为一只不存在的手发明了一个犯罪的天主教大学。他们是 1-1，Cristal 不值得被击败。可惜的是 Conmebol 在解放者杯中没有 VAR。”





Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

-

争议2022年解放者杯对天主教徒竞技水晶的刑事指控。（视频：ESPN）。





Sporting Cristal在2022年解放者杯的首场比赛中在利马国家体育场输给了巴西选手弗拉门戈（2-0）。巴西队以布鲁诺·恩里克和马修津尼奥的进球获胜。这支天体队在最后一场比赛中也被秘鲁甲级联赛击败，此前他以 2-0 输给塞萨尔·瓦列霍大学，获得 12 分，在 Apertura 锦标赛的积分榜上排名第 10。

U.Católica 在系列赛的首场比赛中以 1 比 0 落入塔勒雷斯·德·科尔多瓦之后，在 H 组失利首次亮相。这场比赛是在阿根廷的马里奥·阿尔贝托·肯佩斯体育场进行的，获胜的进球是由赫克托·费尔托利打进的。“十字军” 在最近在智利锦标赛上的演讲中以 2-0 落入拉塞雷纳，并以 12 分排名第九。

Sporting Cristal 教练罗伯托·莫斯克拉与亚历杭德罗·杜阿尔特排队；约翰·马德里、詹弗兰科·查韦斯、奥马尔·梅洛、尼尔森·洛约拉；耶苏斯·卡斯蒂略、奥拉西奥·卡尔卡特拉、克里斯托弗·冈萨雷斯、莱安德罗·索萨；欧文·阿维拉和珀西·丽莎。

天主教大学的战略家克里斯蒂安·保卢奇接受了塞巴斯蒂安·佩雷斯的训练；何塞·富恩扎利达，欧文·安普埃罗，内胡恩·帕斯，阿方索·帕特；马塞利诺·努涅斯，胡安·莱瓦，费利佩·古铁雷斯，贡萨洛·塔皮亚；迭戈·瓦伦西亚和费尔南多·赞佩德里。

水晶竞技的下一场比赛

竞技水晶 vs 拉科鲁尼亚市政

西恩恰诺 vs 水晶竞技

塔勒雷斯·德·科尔多瓦 vs 水晶竞技

Sporting Cristal vs 拉科鲁尼亚两国队

ADT vs 水晶竞技

水晶竞技 vs 天主教大学

竞技水晶 vs 阿亚库乔

天主教U的下一场比赛.

华奇帕托 vs 天主教大学

天主教大学 vs 科洛科洛

天主教大学 vs 弗拉门戈

水晶竞技 vs 天主教大学

Ñublense vs 天主教大学

天主教大学 vs Union La Calera

弗拉门戈 vs 天主教大学

继续阅读

Vinicius cross 和 Benzema 在 2022 年冠军联赛四分卫的皇家马德里对阵切尔西的比赛中打进了一个不错的进球