Could sucralose sweeteners cause diabetes-like disorders?

三氯蔗糖是一种人造甜味剂，可在不增加卡路里摄入量的情况下为食物和饮料提供甜味。多项研究已经表明，摄入三氯蔗糖与人体内葡萄糖和胰岛素代谢受损有关，因为它会破坏肠道微生物组的平衡。

墨西哥的研究人员现在已经对年轻和健康的成年人进行了一项临床试验，以了解食用青春期青少年的影响 微生物组的长期甜味剂。 他们发现三氯蔗糖可以产生类似于2型糖尿病发展的改变。

这项工作是由来自墨西哥综合医院、国家基因组医学研究所、医学院、墨西哥国立自治大学（UNAM）、恩塞纳达科学研究和高等教育中心以及公共卫生与营养学院的研究人员进行的新莱昂自治大学的。

在得知墨西哥的研究结果后，来自秘鲁的内分泌学家、拉丁美洲糖尿病协会当选主席塞贡多·塞克伦在与 Infobae 的对话中说：“有证据表明，甜味剂会改变肠道微生物群，并将其转化为低强度肠道微生物群破坏葡萄糖代谢并增加胰岛素抵抗的炎症因子。总而言之，糖尿病的消费风险会增加，尤其是在患有糖尿病危险因素（例如腹部肥胖，高血压，血脂异常等）的人群中。”

“我们在健康的年轻人中进行了一项临床试验，以调查长期摄入三氯蔗糖对代表放线杆菌、细菌和 Firmicut es 的四种细菌物种肠道丰度的影响，这是主要结果。作为次要结果，我们探讨了三氯蔗糖诱发的生态失调是否可能与口服葡萄糖负荷期间葡萄糖和胰岛素水平的变化有关，” 研究人员在已发表的论文中写道。

La microbiota intestinal es el conjunto de miles de bacterias de distintas especies que viven en nuestro intestino y contribuyen “a nuestra salud o a nuestra enfermedad”/Jonathan Bailey, NHGRI

三@@ 氯蔗糖推荐用于糖尿病患者，因为它可以保持甜味，而不会增加卡路里或血糖峰值。但是，矛盾的是，在健康人群中频繁使用三氯蔗糖会增加血糖和胰岛素水平。该研究由墨西哥国立自治大学实验医学科和墨西哥综合医院的研究员伽利略·埃斯科贝多博士领导。

肠道微生物群可以被认为是70公斤成年体重约2公斤的额外器官，它是生活在我们肠道中的数千种不同物种的细菌的集合，这些细菌生活在我们的肠道中，“对我们的健康或疾病” 有贡献。

临床试验分两组男性和女性进行。在 10 周内，一个人每天在水中服用 48 毫克三氯蔗糖，另一个是对照组，安慰剂（仅限水）。施用的三氯蔗糖剂量 “等于半升果汁或四个饼干”。尽管有些人每天消耗更多的这种甜味剂，但这是平均适度的消费量。

在三氯蔗糖暴露的开始和结束时，Escobedo及其同事测量了葡萄糖、胰岛素和瘦素水平，以及测序和PCR程序，以确定微生物群对甜味剂摄入的反应。

该研究发表在专业杂志《微生物》上，表明 三氯蔗糖会导致肠道生态失调，即肠道平衡或比例的 “戏剧性” 改变它有个体的肠道细菌。 首先，在 coccoides梭菌增加的同时，与 “血液中葡萄糖和胰岛素激增以及发展为2型糖尿病的趋势” 有关，嗜酸乳杆菌（对代谢健康有益的细菌）的种群和甚至包含在某些乳制品中。

Según los investigadores mexicano, la sucralosa aumentaría la tendencia a desarrollar alteraciones metabólicas que se presentan durante la diabetes”/Archivo CAROL YEPES | Getty Images

此外，微生物群细菌的这种改变与肠道炎症的倾向和消化系统疾病的复发增加有关。埃斯科贝多在一份新闻稿中回忆说，众所周知，如果血糖高峰持续很长时间，它们会损害神经和血管，这在尚未患有糖尿病但会在五到十年内发展为糖尿病的受试者中开始出现。

在三氯蔗糖中观察到非常相似的情况，尽管程度较小：“好像三氯蔗糖的摄入会增加糖尿病期间发生的代谢紊乱的趋势”。尽管糖尿病是一种已经建立了一系列改变的疾病，但随着三氯蔗糖的消耗，可以单独观察到这些相同的改变。

Escobedo团队证明，即使含有适量的三氯蔗糖（有些人在饼干，橙汁中消耗更多，并用三氯蔗糖甜味剂使咖啡变甜），“对肠道细菌的影响令人印象深刻：它可以消灭一些细菌并促进有害的其他细菌，与根据官方声明，代谢健康障碍和消化系统”。

En personas sanas, recomiendan evitar el consumo de edulcorantes artificiales, tomar agua y endulzar los alimentos solo con pequeñas cantidades de azúcar/Mascha Brichta/dpa Mascha Brichta/dpa

由于人群中三氯蔗糖的消费量很高，并且它可能与糖尿病样疾病的发展有关，例如高胰岛素血症，高血糖症，对碳水化合物不耐受和消化系统疾病，埃斯科贝多博士建议出于健康原因需要食用胰岛素血症的糖尿病患者，建议在医疗监督下服用。

他警告说，糖尿病控制不善（高血糖水平）会导致微血管和宏观血管异常，导致神经和血管受损，并可能导致失明、失去肢体、感到非常痛苦或完全失去感觉，甚至可能导致心血管风险升高导致心脏病发作。

同时，对于生活方式健康的人，尤其是儿童，“建议避免食用人造甜味剂，饮用水和含少量糖的甜味食品，以免引起女孩和男孩对甜味的依恋，他们明天可能会成为2型患者糖尿病，” 研究人员在声明中建议。

当 Infobae 询问时，巴塞罗基金会营养专业课程副主任兼阿根廷糖尿病协会成员西尔维奥·施莱尔博士说： “在墨西哥进行的这项研究有局限性 。它是用一小部分人样本完成的，将三氯蔗糖的消费量与水的消费量进行了比较。显然，那些服用三氯蔗糖的人的胰岛素分泌增加了，这是合乎逻辑的变化。 目前，三氯蔗糖的摄入还不能与糖尿病的发展联系起来。”

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