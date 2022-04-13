相隔将近两年后，阿图罗·佩尼切和他的妻子正在走上和解之旅

正是在2020年，阿图罗·佩尼切（Arturo Peniche）透露自己在结婚将近40年后与妻子加布里埃拉·奥尔蒂斯（Gabriela Ortiz）分居，在公众中引起了轰动。这位演员在接受记者玛拉·帕特里夏·卡斯塔涅达（Mara Patricia Castañeda）的频道采访时惊讶地宣布了这一消息，并立即震惊了听众，他们认为自己的婚姻是墨西哥娱乐界结合的典范。

然后，像玛丽亚·梅赛德斯（Maria Mercedes）这样的肥皂剧演员解释说，他的婚姻突然被低估了，并且他与两个孩子的母亲 “不再理解”，因此他决定离开家，尽管他没有提出离婚的可能性，但他还是决定离开家。和解的可能性。

“我希望 Gaby 的这种分离是暂时的，我们正在调整事情，她在家，我在我家（...）我很爱，我非常爱我的妻子，我只是无法适应她的某些需求，她也不知道如何适应我所拥有的某些需求，而我们正在谈论。” 他不久后在节目 “S ale the Sun” 中说。

Tras casi dos años de separación, los esposos se han embarcado en un viaje, según el hijo de ambos (Foto: Archivo)

在一年零七个月的时间里，演员与妻子有过各种各样的方法，没有与他同龄结婚的那个女人正式归来共 20 个。

2021年4月，佩尼切向他保证，他不是要重新征服妻子，而是在培养他们近四十年来一直寻求的爱。“我要告诉你一些事情，有人说我要重新征服我的妻子，我想告诉你，你不必赢回任何东西，你必须照顾好它，你必须安抚它，你必须爱上它，而且我婚姻中发生的变化非常重要，她俩都在那里而且我正在成熟”，她向 tvNotas 宣称。

司机兼演员布兰登·佩尼切（Brandon Peniche）的父亲当时说，对他来说，分居是他一生中的重要阶段，大多数夫妻都必须经历, 特别是如果他们在一起太久了.除了对妻子的感情和爱心之外，La indomab le的演员还承认，他的家人必须做很多事情，他们在一起经历了很多经历。

Arturo y Gaby se unieron en matrimonio cuando tenían 20 años (Foto: Archivo)

“我认为生活中的所有婚姻都有调整，好吧，轮到我了。这么多年的婚姻，39年的婚姻，有两个孩子，三个孙子，他们给了我们存在的连续性和存在的幸福，所以为什么不利用它继续前进”，他当时解释说。

现在，他们分居一年零七个月后，是资深演员的儿子布兰登·佩尼切（Brandon Peniche）作为嘉宾参加了节目《霍伊》（Hoy），在那里他发现自己的父母非常致力于团聚，以至于他们踏上了和解之旅。

他说：“现在他们在旅行，没事，他们在那里。”直到几个月前，布兰登还是阿兹台克电视台的一员，后来宣布重返T elevisa电视台，他分享说，父母的分居帮助他们既可以单独成熟，也可以成对成熟。

Arturo Peniche y su hijo Brandon, quien dijo amar ver a sus padres juntos o por separado (IG: arturopenicheof)

“我认为这确实加强了他们作为人类的力量，我认为这使他们变得非常成熟，我认为独自一人并能够思考一会儿，每个人都会遇到困难时期，我认为这也影响了很大。今天，看到他们在一起或分开让我感到高兴。” 他在谈到 COVID-19 健康危机时说，在 2020 年中期墨西哥的高峰期，阿图罗·佩尼切和盖比·奥尔蒂斯分居了。

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