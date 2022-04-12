为什么选择 Chávez Jr.”的拳击生涯可能会结束

由于胡利奥·塞萨尔· 查韦斯·少年（Julio Cesar Chavez Juni or）因成瘾问题而被送进康复诊所，查韦斯王朝面临着一系列的个人风风雨雨。2022年3月，这位伟大的墨西哥冠军负责在Instagram上与他的追随者分享他儿子已进入康复中心的消息。

胡利奥·塞萨尔·查韦斯·冈萨雷斯（Julio Cesar Chavez González）进入诊所并停止公开露面一个月后，他谈到了他对儿子的期望以及 Junior 的体育生涯可能会发生什么。在世界拳击理事会（WBC）向伊格纳西奥·贝里斯坦（Ignacio Beristáin）致敬之前，拳击界的塞萨尔谈到了朱利托所展示的演变，并暗示了小查韦斯。”他的职业生涯可能已经到了最后一站。

他的父亲与不同的媒体分享说，他所希望的只是让胡里奥康复并重返家人。他认为重返赛场的意义不大，因为他认为这不是当今最重要的事情，因此查韦斯·冈萨雷斯希望朱利托在身体和精神上都能康复，一旦那部分得到治愈，这位活着的传奇人物说，小查韦斯可以继续拳击。

尽管拳击是查韦斯王朝中最杰出的事情，但这位伟大的墨西哥冠军更喜欢 Junior 在家人的包围下保持稳定。B ox Azteca的体育评论员也表达了这一点：

在查韦斯·卡拉斯科（Chávez Carrasco）再次进入康复中心之前，他表示有兴趣与美国YouTuber杰克·保罗（Jake Paul）对抗，但由于他的复发，该计划被破坏了，他无法同意。因此，他在吸毒方面的不稳定性将使他远离戒指。





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