美国要求立即释放俄罗斯对手卡拉·穆尔扎

美国政府呼吁 “立即释放” 俄罗斯对手弗拉基米尔·卡拉·穆尔扎，他在公开谴责俄罗斯在乌克兰的军事行动后于周一在莫斯科被警方逮捕。

美国国务卿安东尼·布林肯在社交网络推特上说：“美国对俄罗斯当局今天在莫斯科逮捕著名的民间社会领袖弗拉基米尔·卡拉·穆尔扎感到担忧。”

他补充说：“我们正在密切关注局势，并敦促立即释放他。”

对手伊利亚·亚辛（Ilya Yashin）在网络上证实了卡拉·穆尔扎因离开家而被捕，他说他不知道原因。

40 岁的卡拉·穆尔扎对俄罗斯所谓的乌克兰 “特种军事行动” 持非常批评态度，他认为这是完全没有道理的。

此外，他还指控俄罗斯人自战争开始以来遭受的 “全面停电”，除此之外，还必须加上惩罚传播有关俄罗斯军队的 “假新闻” 的法律，最高可判处15年徒刑。

当时，他要求对自己在2015年和2017年遭受的中毒事件提起刑事诉讼，此前他参与谋杀反对派领导人阿列克谢·纳瓦尼的同一组毒药的未遂事件在独立媒体上曝光。

El crítico del Kremlin Alexei Navalny REUTERS

一项独立调查显示，据称参与2020年纳瓦尔尼中毒的联邦安全局（FSB，前克格勃）化学武器和医学专家小组也紧随Kara-Murzá。

就日本当局而言，他们周二批准了对俄罗斯的新一揽子额外制裁措施，其中包括冻结398名俄罗斯公民的资产，包括总统的女儿弗拉基米尔·普京和外交部长谢尔盖·拉夫罗夫的妻子。

根据日本外务省的一份声明，岸田文雄首相此前宣布的这项措施旨在促进旨在解决冲突的国际和平的国际努力。

通过这一新的一揽子制裁措施，东京将冻结俄罗斯最大的银行Sberbank和俄罗斯最大的私人商业银行阿尔法银行的资产，同时禁止在欧亚国家进行新的投资。

因此，为了应对俄罗斯入侵乌克兰，日本当局已正式决定在5月12日之后禁止在俄罗斯进行新的投资，并禁止进口白酒，木材和机械。

日本首相几天前在新闻发布会上说：“制裁是日本最近为向俄罗斯施加经济和外交压力以防止乌克兰战争进一步升级和促进停火而做出的努力的一部分。”

通过这些制裁，日本行政长官将把其在亚洲国家的资产被封锁的个人名单从目前的400人扩大到550人，其中包括俄罗斯总统弗拉基米尔·普京及其下属，七国集团将其定义为入侵乌克兰的 “设计师”。

（带有 EFE 信息）

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