莫雷洛斯：杀害劳拉·亚内特（Laura Yanet）的女性可能是对她父亲进行报复的结果

去年4月11日，莫雷洛斯的检察官。乌里尔·卡莫纳·甘达拉（Uriel CarmonaGándara）宣布，对19岁妇女劳拉·扬特（Laura Yant “N”）杀害女性的调查主线是可能对女孩父亲的报复；但是，他强调说，不排除其他调查线索。

这是在她与泰特卡拉市长罗斯贝琳娜·贝尼特斯·贝洛（Rosbelina Benitez Bello）会面之后，这位官员同意要求立即解决劳拉的案件。据报道，劳拉于4月8日失踪，三天后被发现死亡，没有生命。

应当指出，根据官方消息，Yanet的尸体被遗弃在位于Alpuyeca-Grutas公路上的La Toma殖民地高处的一间黑色工作室里，有遭受酷刑和殴打的痕迹。

在通知她去世后，家人、朋友和女权主义集体聚集在泰特卡拉，要求伸张正义。

根据非官方消息，劳拉·亚内特（Laura Yanet）出生于美国德克萨斯州；但是，正如她的亲戚所说，这位年轻女子五个月前抵达莫雷洛斯市，照顾患有视力问题的父亲。Yanet失踪发生在他去工作之后，他的家人报告说，此后他不再接手机。

在网络上，宣布最后一次见到他是在16：30左右离开他在Actopan的工作地点。

被肢解的 22 岁的 Evelin Afiune Ramirez 的尸体于 3 月 26 日星期六下午找到。它在莫雷洛斯州库奥特拉的圣伊内斯镇一处房产的废弃黑色袋子里。

根据官方消息，这名年轻女子在参加求职面试后失踪了。Evelin最近大学毕业，于 3月24日离开家找工作，但不再回来，因此她的亲戚向莫雷洛斯总检察长办公室报告了她的案件。

应该指出的是，在4月的头几天，库奥特拉市圣伊内斯镇的居民散发了一段录像，显示被指控对杀害妇女负有责任的人在小魔鬼中移动尸体。

对该案的调查重点是可能的人口贩运网络，该网络的运作方式是通过面试欺骗受害者。

(foto: Captura de pantalla)

今年到目前为止，莫雷洛斯州的杀害女性案件有所增加。根据媒体报道和后续行动，截至 4月1日，已记录了19起被当局列为杀害女性的暴力死亡案件。

应该指出的是，在1月份报告了5例病例，2月报告了4例，3月又报告了9例，到目前为止，4月又报告了两例病例：Evelin和Laura Yanet。

此类犯罪数量最多的城市是：库埃纳瓦卡、阿马库扎克、Tepalcingo、Cuatla、Yecapixtla、Temixco、Tlaltizapán、埃米利亚诺·萨帕塔、久特佩克、霍奇特佩克和亚特佩克。

最近几个月，由前足球运动员库奥特莫克·布兰科·布拉沃（Cuauhtémoc Blanco Bravo）统治的州一直是要求伸张正义的游行现场。

应该指出的是，自4月5日以来，非政府组织莫雷洛斯独立人权委员会（IACHM）于2015年在该实体的八个城市成功实施了基于性别的暴力警报，该委员会要求与联邦政府官员举行紧急会议。内政部将审查这一机制，因为该州的杀害妇女事件呈上升趋势。

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