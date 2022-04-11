亚特兰大机场再次成为世界上最繁忙的机场

FILE PHOTO: Travelers form lines outside the TSA security checkpoint during the holiday season as the new coronavirus disease (COVID-19) Omicron variant threatens to increase case numbers at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport in Atlanta, Georgia, U.S. December 22, 2021. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo

美国佐治亚州亚特兰大的机场正式命名为哈兹菲尔德-杰克逊，连续22年成为世界上最繁忙的机场。但是疫情来了，甚至改变了。2020年，中国的广州机场夺走了他的王冠，使他在排名中排名第二。但只有一年。

国际航空理事会在2021年收集了全球空中交通数据后，确定亚特兰大机场恢复了过去的活动，再次成为世界上最繁忙的机场。

2021年，通过亚特兰大机场的旅客有7570万人次，比 2020年增加了76％，尽管仍比2019年疫情前的数字低32％。

Foto de archivo: aeropuerto de Hong Kong REUTERS

但是，亚特兰大不仅位居榜首，而且全球 10 个最繁忙的机场中有 8 个在美国。得克萨斯州的@@ 达拉斯-沃思堡在名单上排名第二，乘客人数为6,250万。排在第三位的是科罗拉多州的丹佛机场，乘客量为5,880万。芝加哥和洛杉矶完成了前五名的领奖台。北卡罗来纳州的夏洛特、佛罗里达州的奥兰多和内华达州的拉斯维加斯进入了排名的前十名。

广州机场在短短一年内降至第八位，2021年旅客达4,030万人次。另一个中国机场，位于成都的双流国际机场，从2020年的第三位上升到2021年的九个。

路易斯·费利佩·德·奥利维拉（Luis Felipe de Oliveira）说：“尽管我们对复苏持谨慎态度，但我们知道，复苏可能会向后退几步，但宣布在全球多个国家重新开放边境所带来的那一刻使我们兴奋不已，2022年下半年的空中交通量将大幅增加。”国际航空理事会全球总干事。

据估计，到2021年，全球有45亿人乘飞机旅行。这个数字与2020年相比复苏了25％，但仍比2019年的数字低50％。

美国在2021年恢复了国内空中交通量，这就是为什么其大量机场进入排名前十的原因。但是国际运输尚未恢复。直到2019年，当国际航班正常运营时，奥兰多和拉斯维加斯等机场分别排名第31和第30位。

2020年，中国也发生了同样的事情。它是世界上第一个恢复国内航班的国家，因此当年其数量猛增。传统上位居榜首的机场，例如伦敦的希思罗机场、巴黎的戴高乐机场或迪拜，目前仍然缺失。

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