撤销授权：谁是前来投票的两位反对党州长

4月10日星期日，举行了撤销授权磋商，总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AML O）参加了这次磋商，以了解他-他的一半政府成员-是否失去了在2018年选举中获胜的公民的信心。

但是，有些观点引起了这次事件的注意，因为有些与反对派关系密切的人前来投票，他们争辩说，作为公务员，他们有义务参与行使参与性民主。

其中包括杜兰戈州和金塔纳罗奥州的州长，何塞·罗萨斯·艾斯普罗·托雷斯和卡洛斯·华金·冈萨雷斯分别在社交网络上分享了他们何时参加的照片。

“履行我的公民义务并完全信任机构，我今天参加了任务 #Revocación。民主运动使我们能够参与公民，” 国家行动党（PAN）主席写道。

El panista participó en la elección (Foto: Twitter/@AispuroDurango)

全国复兴运动（Morena）的代表也加入了他们的行列，他们继续分享参加自2021年以来墨西哥总统推动的演习的重要性。

当天凌晨，科利马州州长英迪拉·比斯卡伊诺出现了，萨卡特卡斯州州长戴维·蒙雷尔是第一批表示支持和支持行使参与式民主的莫雷诺主义者。

一个小时后，锡那罗亚州总统鲁本·罗查（Rubén R ocha）出现了，他向新闻界发表了言论，在出口处等着他；而墨西哥城政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆·帕尔多（Claudia Sheinbaum Pardo）向邻居讲话并被高呼为 “总统，总统”。

首都总裁说：“仍然有一定比例的盒子安装，所以他们告诉我，但是参与者很多。”

Claudia Sheinbaum participó en la consulta de Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro) Rogelio Morales | Rogelio Morales

另外，玛丽娜·德尔·皮拉尔（下加利福尼亚州）；维克多·卡斯特罗·科西奥（南下加利福尼亚州）；Layda Sansores（坎佩切）；Rutilio Escandón（恰帕斯州）；伊芙琳·萨尔加多（格雷罗）；阿尔弗雷多·拉米雷斯（米却肯州）库奥特莫克·布兰科（莫雷洛斯）；米格尔·安赫尔·纳瓦罗（纳亚里特）；米格尔·巴博斯普埃布拉（普埃布拉）：里卡多·加尔韦莫克（普埃布拉）拉尔多·卡多纳（圣路易斯波托西）、阿方索·杜拉索（索诺拉）、卡洛斯·曼努埃尔·梅里诺（塔巴斯科）、洛雷娜·奎拉尔（特拉斯卡拉）和奎特拉瓦克·加西亚（韦拉克鲁斯）也来投票。

与此同时，其余的反对党州长基本缺席：马丁·奥罗斯科（阿瓜斯卡连特斯）；马鲁·坎波斯（奇瓦瓦州）；米格尔·里克尔梅（科阿韦拉）；奥马尔·法亚德（伊达尔戈）；恩里克·阿尔法罗（哈利斯科州）；阿尔弗雷多·德尔马佐（墨西哥州）；塞缪尔·加西亚（新莱昂州）；亚历杭德罗·穆拉特（瓦哈卡州）);毛里西奥·库里（克雷塔罗））和弗朗西斯科·哈维尔·卡贝萨·德·瓦卡（塔毛利帕斯州）。

AMLO acudió a votar a la Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro) Moisés Pablo | Moisés Pablo

同时，洛佩斯·奥夫拉多尔总统在妻子比阿特丽斯·古铁雷斯·穆勒的陪同下，拿着国家选举研究所（INE）的证书，对位于历史中心的莫内达街进行了投票，大约在4月10日上午8点45分，也就是在选举结束后几分钟打开盒子。

应该补充的是，在4月5日上午的会议上，总统在选票上保证他会写 “埃米利亚诺·萨帕塔万岁！”。

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