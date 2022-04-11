前足球运动员弗雷迪·林孔本周一在卡利发生交通事故后将接受紧急手术





周一凌晨，前哥伦比亚足球运动员弗雷迪·林孔（Freddy Rincón）在考卡山谷的卡利发生了严重的交通事故。

通过社交网络传播的事件图像证明了西方大规模整合（MIO）与一辆黑色福特面包车之间的冲突，哥伦比亚国家队的传奇人物在一些朋友的陪伴下动员起来。

根据卡利支持网络的说法，林孔被转移到 Imbanaco诊所，在那里进行了相应的健康评估。后来，在上午10点半左右，医院的主任医师劳雷亚诺·昆特罗（Laureano Quintero）出席了媒体报道，发表了这位前足球运动员的第一部分：

这位专家首先说：“在亲戚的允许下，我们想告知社区，弗雷迪·林孔（Freddy Rincón）进入了严重颅脑外伤的诊所受害者，他的病情非常危急。”他补充说：“根据我们整个团队的跨学科决定，他被带到我们的手术室区域，从那里他将搬到重症监护区。”

Quintero总结说：“所有相关的护理都将得到应用，我们的整个专家团队将部署所有必要的东西。”

除了这位前 vallecaucano 球员外，事故中还有另外四人受伤：MIO 司机和另外三名私家车乘员。

Imágenes del accidente de Freddy Rincón en Cali. Un articuladio del MIO se vio involucrado. Fotos: Twitter @mapiaguilars

Así quedó la camioneta en la que se transportaba Freddy Rincón. Foto: cortesía ‘Telepacífico Noticias’

在卡利的 El Pa is报纸发布的一些安全摄像头视频中，可以看出，林孔驾驶的面包车正在第34场比赛中穿过第5街的交通信号灯，当时 MIO巴士不时出现在另一条高速公路上最后崩溃了。

在随后的镜头中，可以看到铰接部分的前部被摧毁；而卡车在右侧受到影响，在那里受到了撞击。

安全摄像头记录了面包车 Freddy Rincón 带着 MIO 口齿撞车的确切时刻。视频：卡利之国（Twitter @elpaiscali）

事故的一名目击者通过社交网络发布了一段视频，其中林孔意识到自己正在被录音时，威胁公民要拿走手机。尽管图像不是很清楚，但哥伦比亚国家队的前足球运动员本来会开始追逐他，直到拍摄被切断。

应该记得，林孔在 2013年也在考卡山谷的道路上遭受了严重的交通事故。当时，众所周知的 “布埃纳文图拉巨像” 在布加和安达卢西亚之间的道路上行驶时失去了对面包车的控制。在可能是由超速引起的事件中，这位前球员的一只手臂骨折。

目前，Rincón在媒体上担任体育评论员。这位 55 岁的前中场球员因在 1990 年意大利世界杯上对阵德国的进球而被人们铭记，这使 “三色” 首次获得国际比赛第 16 轮的资格。

这是弗雷迪·林孔在1990年意大利世界杯上对阵德国队的记忆得分

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