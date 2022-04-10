路易斯·费尔南德斯·苏亚雷斯派遣反对 FCF：“他们不相信哥伦比亚技术人员”

哥伦比亚队被淘汰出 2022年卡塔尔世界杯引起了很多批评球队中有几名球员，但也指向由雷纳尔多·鲁达领导的教练组。尽管尚未正式退出 “Tricolor”，但哥伦比亚足球联合会（FCF）将对此做出最终决定月。

哥斯达黎加国家队教练哥伦比亚人路易斯·费尔南多·苏亚雷斯（Luis Fernando Suárez）在对 “Cafetero” 队必须启动的新流程表示怀疑之中，谈到了FCF内部的程序。安蒂奥基安在接受哥伦比亚ESPN采访时说，领导人对该国的教练没有信心。

“他们不相信我们，这很复杂，但确实如此。但即使是弗朗西斯科（马图拉纳），埃尔南·戈麦斯，豪尔赫·路易斯·平托，雷纳尔多和胡安·卡洛斯（奥索里奥）等国际知名人士也没有。每个人在国际上都取得了一些成就，” 苏亚雷斯首先说。

此外，他还列出了哥伦比亚联赛的其他教练，据他介绍，这些教练将具备接管哥伦比亚队的技能：“还有非常出色的教练，例如阿尔贝托·加梅罗，埃尔南·托雷斯，迭戈·科雷多，或者作为我的助手约翰·博德默。有太多... 他们很棒，他们看着它们，但有些不屑一顾。”

“人们一直认为哥伦比亚教练不好，在我看来这是不公平的。他总结说，他们批评我们是合乎逻辑的，但是他们认识到我们有能力的东西也是一件好事。”

El rendimiento de la selección Colombia con Reinaldo Rueda en este segundo ciclo fue del 46,97 %. Foto: REUTERS/Diego Vara

事实上，哥伦比亚未能获得参加世界杯的资格让许多体育界人士，从前足球运动员到记者，都记得何塞·内斯托·佩克曼掌舵 “三色” 的时期。在 “Cafetero” 团队的领导下，阿根廷人连续两次获得了参加世界杯的资格（2014年巴西和2018年俄罗斯）。今天，他负责委内瑞拉国家队的长期项目。

路易斯·费尔南多·苏亚雷斯已经有参加世界杯的经验。他首先在 2006 年德语版中获得了厄瓜多尔的资格，在那里他进入了 16 轮，然后在 2014 年与洪都拉斯一起在巴西表示 “出席”。但是，他的目标现在定于进入第三届世界杯，但哥斯达黎加。

在明年 6月13日或14 日在卡塔尔多哈举行的洲际复活赛中面对新西兰之后，“Ticos” 将寻求成为第四支有资格参加2022年卡塔尔世界杯的Concafaf球队。

随着对新西兰的胜利，哥斯达黎加将加入加拿大、美国和墨西哥，成为世界杯这个联盟的球队。

康卡夫队最后一次在季后赛中面对大洋洲足球联合会（OFC）的代表是在 2013 年 11 月。当时，墨西哥总共以9比3击败新西兰，在2014年巴西赛事中获得第四名。

Costa Rica buscará su clasificación al Mundial en el repechaje contra Nueva Zelanda. Foto: Jhon Duran/CONCACAF JHON DURÁN | STRAFFON IMAGES/JHON DURAN

在听起来像哥伦比亚技术方向的大量名字中，这位体育记者向苏亚雷斯提出了建议。

“由于对哥斯达黎加的所作所为，我们必须考虑一下。你得看看它，仅此而已。由于这里绝对无视当地人和对外国谎言的热爱，所以我知道他们很难消化这个名字和姓氏，但我认为高管们支持它。两届世界杯，一个通过直接信息到达并重建球队的人，” 他几天前说。

同样，他还将 Millonarios 教练阿尔贝托·加梅罗（Alberto Gamero）包括在他的选择中，“太多沉迷了，我喜欢他们这样做”。这是一个种族主义国家，这一点得到了充分的证明。还@@ 有 Gamero，因为外观，因为我不知道... 那是因为他出汗很多，那是因为他出汗很多，那是因为他的手臂上有很多手镯。我知道这让很多人感到困扰，但我们该怎么办？”，他总结道。

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