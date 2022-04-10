路易斯·迪亚兹在对阵曼城的比赛前引起了一位历史悠久的利物浦球员的 “嫉妒”

Soccer Football - Champions League - Liverpool Training - AXA Training Centre, Liverpool, Britain - February 15, 2022 Liverpool's Luis Diaz during training Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

最近几周，路易斯·迪亚斯（LuisDíaz）一直是欧洲足球界的佼佼者之一。被选为冬季市场最佳签约者的哥伦比亚国家队进攻者继续在利物浦取得不错的表现在 2021-22 赛季之前。

上周三，巴兰卡斯本地人拉瓜希拉被选为与本菲卡的比赛中的人物欧洲冠军联赛四分之一决赛的第一回合。萨迪奥·马内（37'）的助攻和比赛结束时的得分（87'）帮助利物浦在葡萄牙的卢斯体育场以 3-1 获胜，

英格兰队的教练于尔根·克洛普（Jürgen Klopp）以及该机构的几名球员和前球员都对这位哥伦比亚足球运动员表示赞赏。这次是前前锋德克· 库伊特（Dirk Kuyt）在 2006 年至 2012 年之间穿着球队的颜色。在利物浦期间，这位荷兰偶像总共打了 286场比赛，打进了 71个进球并赢得了冠军（2012年联赛杯）。

利物浦官方网站本周六发表了库伊特的观点专栏，他在专栏中承认自己对哥伦比亚人的运动能力 “嫉妒”：“当我还是一名球员时，我可以跑很多次，但我必须承认我嫉妒路易斯·迪亚兹的肺部。他们的耐力令人惊讶。看来按压将它带入了静脉，因此看到它为什么如此迅速地适应于尔根·克洛普的系统也就不足为奇了。”

同样，这位前球员对 “卢乔” 与其他队友的联系感到惊讶，因为他知道自己还在学习说英语。“他在赛季中期抵达利物浦，不会说母语，陷入了一个可以理解的是，其他球员花了一点时间才熟悉的系统。”

“除了健身水平外，她的能力也令人难以置信。他现在正在打进重要的进球，提供了很好的助攻。当你看到他带着球运球时，看来他仍然可以看到场地的全貌，可以看到其他球员并轻松传球。令人兴奋的是：我认为它可以越来越多地改善”，荷兰基准测试总结道。

Dirk Kuyt, exjugador del Liverpool, destacó las condiciones de Luis Díaz. Foto: archivo particular

在本周对阵本菲卡的胜利之后，克洛普再次向迪亚兹讲了几句话，并对雇用他表示高兴：“他是顶级球员。他是世界水平的顶级、顶级球员。每天和路易斯一起工作让我感到非常高兴，我很高兴我们决定在一月份签下他。”

自从他抵达利物浦以来，瓜希罗已经参加了 13 场比赛，其中 6 场是英超联赛，3 场在冠军联赛和足总杯中，还有一场在联赛杯中。此外，他累积了三个进球和一个助攻。

利物浦和曼城将于本周日在阿提哈德体育场面对面，参加英超联赛第 32 场比赛。这一承诺最终可能会判处冠军头衔，因为还有六个日期，两支球队之间只有一分之隔：“公民” 首先拥有 73个单位，而 “红军” 以 72 个单位排名第二。比赛将于上午 10:30 开始。（哥伦比亚时间）。

让我们记住，路易斯·迪亚斯（Luis Díaz）已经知道将曼城标记为访客是什么感觉。2020年10月21日，瓜迪奥拉率领的球员在冠军联赛C组的第一天以3比1击败波尔图。那天，“卢乔” 打进了 “Dragão” 的唯一进球，此前一场精彩的个人比赛始于左区，最后以埃德森的右手向杆位强力射门。

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