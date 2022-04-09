从食物到奴隶：墨西哥人能在特拉特洛尔科的宏伟天国中获得什么

当西班牙人于 1519年抵达墨西哥城-特诺奇蒂特兰时，他们发现它是以非常具体的方式组织的，因此给他们留下了深刻的印象。最引起他们注意的事情之一是特诺奇蒂特兰以北的特拉特洛尔科市，那里是向墨西哥帝国首都供应食物的市场。

特拉特洛尔科市始建于1337年左右，成为主要市场的总部，该市场为墨西哥人口提供了他们当时可以想象的所有产品。它的大小，顺序和商品的多样性吸引了征服者和编年史家的注意，他们在作品中记录了特拉特洛尔科的Tianguis每天发生的复杂的贸易关系网络。

征服者埃尔南·科尔特斯（HernánCortés）和伯纳尔·迪亚斯·德尔·卡斯蒂略（BernalDíaz del Cast illo）都没有掩饰他们对这个巨大市场的钦佩，并且由于他们的故事，我们可以了解到这个地方的一些物理特征，例如，它被门户包围，并且其延伸 “一样大”是萨拉曼卡市的两倍”。这使得每天都有大量人（科尔特斯提到6万人）聚集在一起，以交换商人和驯服者（这个词的意思是托运人）通过陆路和无数次独木舟旅行发送的产品。

两位征服者都指出，并且在他的印度君主制弗雷·胡安·德·托尔克马达（Fray Juan de Torquemada）中也提到的特殊之处之一是特拉特洛尔科市场上存在的伟大的 “音乐会”。迪亚兹·德尔·卡斯蒂略（Díaz del Castillo）甚至将此订单中的订单与在他的家乡麦地那德尔坎波举行的交易会进行了比较。市场分为几条街道，每条街道都对应一种产品类型。在他们中，商人 “在没有其他人拿走的情况下” 坐下来，然后将他们的物品放在地板上，开始为他人交换一些物品的新一天。还有一些交易，可可豆、雕刻毯子、铜制品和金粉被用作货币。

Hernán Cortés y sus hombres quedaron impresionados con el mercado. (Ilustración: Steve Allen)

在特拉特洛尔科市场上可以购买各种各样的产品。在食品方面，玉米、豆类、南瓜和辣椒的种类繁多，它们是中美洲食物的基础。还有各种各样的种子，例如奇亚籽和可可，以及豆类和干果。

在另一条街上，有不同类型的鸟类，例如火鸡，鹌鹑，鸽子和鸭子，仅举几个例子。还有鹿、狗、野兔、兔子、海龟、鬣蜥、蛇、蛇和蚂蚁和蚱蜢等昆虫。

湖泊和海产品在市场上也占有一席之地，可以获得各种鱼类和甲壳类动物。同样，还有来自蜜蜂和 maguey 的蜂蜜，除了其他制剂外，墨西哥贵族消耗的可可饮料对甜味至关重要。

另一方面，pochtecas从遥远的土地带到特拉特洛尔科的高价值产品被提供给墨西哥精英阶层，墨西哥精英阶层是唯一可以获得用金，白银和铜制成的精美作品以及羽毛，宝石和丰富的特殊物品的社会阶层雕花棉毯和乔卢特卡彩陶。同时，粘土器皿、袋子、不同大小的篮子、粗糙的织物、剃刀、metates、molcajetes 以及各种各样的动物皮、骨头、海绵、贝壳、蜗牛以及木头、柴火、煤炭、石头、颜料和石灰共存。

En el lugar también podían adquirirse esclavos para ser sacrificados. Foto: Oliver Santana / Raíces

此外，根据科尔特斯（Cortés）的说法，在某些地方，他们可以 “洗头”，还有中医师拥有大量用于治疗疾病的草药和根的地方，根据托尔克马达（Torquemada）的说法，这些草药和根也是用药膏和糖浆制成的。在如此多样化的商品中，食欲大开，为了满足饥饿感，走上街头就足够了，在那里你可以买到准备好的食物，例如玉米和可可阿托尔，烤或煮熟的鱼，玉米饼，不同馅料的玉米粉蒸肉，tlacoyos等炖菜。

在特拉特洛尔科的市场上，也可以购买奴隶作为牺牲品。迪亚兹·德尔·卡斯蒂略（Díaz del Castillo）对在特拉特洛尔科可以看到的俘虏数量感到惊讶，甚至将他们的数量与葡萄牙人出售的几内亚黑人进行了比较。但是，这些奴隶有可能获得自由，市场发挥了重要作用。当 “所有者” 与俘虏一起进入市场时，他可以逃脱，根据迭戈·杜兰（DiegoDurán）在他的《新西班牙和大陆岛屿印度群岛历史》中的说法，如果他设法摆脱困境并设法踩到动物粪便，他就能获得自由。

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