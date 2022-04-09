奥古斯塔的惊喜：出乎意料的领导者、获胜的球童和不舒服的老虎

Golf - The Masters - Augusta National Golf Club - Augusta, Georgia, U.S. - April 8, 2022 Scottie Scheffler of the U.S. plays out of a bunker on the 17th during the second round REUTERS/Mike Segar

这种叫做高尔夫的游戏非常罕见。这不仅仅是罕见的，而且是莫名其妙的。

斯科蒂·舍弗勒（Scottie Scheffler）是一位出色的初级球员，获得了德克萨斯大学的奖学金，2018年成为职业球员，在美国的第二个职业巡回赛上打过球，并在19/20赛季进入了美巡赛。他的表现不错，但尽管有机会多次获胜，但他仍无法获胜。

去年是史蒂夫·斯特里克完成美国莱德杯球队的选择之一，这让许多人感到惊讶，为什么其他卷轴较多的名字被排除在外。他在那里的表现非常出色，周日在单打比赛中击败了乔恩·拉姆，但赛道上的胜利仍然被否认。几周前，一切都变了。

2月，他在决胜局中赢得了凤凰公开赛，赢得了自己的第一场胜利, 两周后，他在阿诺德·帕尔默邀请赛上再次获胜，并在3月底赢得了Match Play.

从没能赢到在 7 周内赢了三次。你会想知道这位玩家为了取得这一连串的胜利而改变了什么，好吧，这是我们所有人都在问自己的同样的问题，因为实际上他的游戏没有任何改变。唯一的变化发生在一年前，当时他换了球童，泰德·斯科特继续带他去俱乐部。斯科特是赛道上最好的球童之一，当他赢得两届大师赛时，他就在布巴·沃森的包里，毫无疑问，他与舍弗勒的巨大飞跃有很大关系。

El juego de Scheffler cambió desde que contrató a un caddie con experiencia. Aunque parezca increíble, desde que Ted Scott carga la bolsa con sus palos, todo mejoró. REUTERS/Mike Blake REUTERS

在这三场胜利之后，舍弗勒跃升至世界排名榜首，成为不容忽视的名字之一进入了大师赛，但绝不是无可争议的最爱。他以 69 轮和 67 轮领先 5 的成绩超过了大师赛和舍弗勒的一半，这是大师赛历史上在 36 洞之后的最大差异。这位出生于新泽西州的 25 岁男孩正在经历一切顺利的时刻。好的投篮有奖励的地方，坏的投篮不会让你付出代价，推杆在哪里运作良好。最好的例子发生在周五的最后一个洞，当时他将首发射门偏向右边的树木后，他很幸运自己在松树之间还有一条俯瞰果岭的小巷。他从那里射出了一个完美的射门然后差点拿走了小鸟。当一切顺利时，这些事情就会发生，当一切都出错时，同样的出口打击就会停留在原木上，无法逃脱。

天空晴朗，但从一开始风就开始吹来，温度从未超过18度。在奥古斯塔玩风特别困难，因为它在高耸的松树中旋转，不断使玩家感到困惑。最好的例子永远是第 12 洞，155 码的标准杆 3 杆空头，对冠军历史上的领导者来说是一个致命的陷阱。在这种情况下，除了领导者之外，另一位脱颖而出的人是贾斯汀·托马斯（Justin Thomas），他昨天的表现非常糟糕，他以当天最好的一轮（67）派出了重新争夺冠军头衔。

舍弗勒的后卫中有两名前奥古斯塔冠军。2011 年获胜的南非查尔·施瓦茨尔和冠军后卫松山秀树。第一个已经从前台丢失了，在我们开始之前没人考虑过。周三，他花了几个小时在果岭上练习比赛，似乎发现了一些东西。在日本方面，导致他上周在圣安东尼奥抛弃的脖子疼痛似乎已经消失了。历史上只有3名球员能够成功捍卫冠军头衔（Nicklasu，Faldo和Tiger），松山将努力为他的国家带来另一种欢乐，因为高尔夫是激情所在。

Tiger Woods saluda al chileno Joaquín Niemann, el mejor en la historia de su país. El estadounidense no parece estar en su mejor forma tras el regreso, pero nunca hay que descartar un repunte final REUTERS/Brian Snyder REUTERS

除此之外，所有人的目光再次集中在老虎伍兹身上。周五早上，人们知道他的一位球员路易斯·奥斯特胡伊曾因背部问题宣布退出大师赛。伍兹会单独和尼曼一起玩，这从来都不是一件好事，因为前面有三名球员，他们每次射门都必须等待很长时间。老虎在 1 号发球台上的到来并没有给出好的迹象。他的脸表现出很多不适，身体某处疼痛，在击中之前他必须进行几次伸展运动。开局证实了这一点，老虎在他的前5洞中以4个柏忌开局，错过了很多射门，但是像往常一样，他一直战斗到最后，除了74杆，比标准杆高出两杆，他将在周末打球，如果领导者错了，他离第二名只有4杆。他通过了排位赛，这是第一个进球，但我得到的印象是他获胜的机会很小，因为他的比赛似乎还没准备好在周末发动猛攻，但是正如我经常说的那样，我已经学会了不要押注这些现象。

这个星期六定义了谁将在周日争夺冠军，谁不会争夺冠军。这就是为什么在最后一轮比赛之前不要忘记领导者的踪迹如此重要的原因。S@@ cottie Scheffler 从到达 1 洞的那一刻起就开始走未知的道路。成为常规锦标赛的领导者是一回事，成为大师赛的领导者则是另一回事。这看起来令人难以置信，但是要发挥很大的优势从来都不是一件容易的事，有几个证据可以证明这一点。1996 年，澳大利亚人格雷格·诺曼，N1。在那些日子里，他进入最后一天有 6％ 的差异，最终输掉了大师赛的 5 杆。

6 年前，乔丹·斯皮思相隔 5 年了，还有 9 个洞可以打，但他也做不到。舍弗勒已经 5 岁了，还有两轮比赛领先于他。在这个地方，领导人发生了非常奇怪的事情，尤其是在球场的后9洞。

预计会有晴天，非常寒冷和刮风。所有调味品都是为了让我们在奥古斯塔有不错的第三轮比赛。

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