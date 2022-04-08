安吉拉·阿吉拉尔的男朋友 Gussy Lau 是谁

最近泄露了一些照片，其中安吉拉·阿吉拉尔（Angela Aguilar）与男友古西·刘（Gussy Lau）接吻，这些照片引起了各种各样的反应，因为这位歌手的许多歌迷他们对两者之间15年的差异印象深刻，此外，他们开始调查作曲家的私生活。

Gussy Lau于1988年6月6日出生于锡那罗亚州的莫科里托，他的真名是路易斯·亚伯拉罕·布埃尔纳·维亚，或者至少这是他在 Spotify 上注册的方式；在这个平台上，这位33岁的艺术家制作了一个播放列表，他收集了墨西哥地区的所有作品。

克里斯蒂安·诺达尔、奎特拉维加、C alibre 50、Ariel Camacho 的 Los Plebes del Ranch o、Grupo Firm e 和 La Arrolladora Banda El Limón 只是 Gussy 为之创作的一些艺术家，但他的曲目还包括阿吉拉尔家族。

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

从图像泄露的那一刻起，一些版本就说，这位年轻女子的父亲佩佩·阿吉拉尔（Pepe Aguilar）会对古西（Gussy）非常生气，因为他们一直在专业地合作。应该指出的是，到目前为止，这位著名歌手尚未公开将自己定位在这方面。

安杰拉·阿吉拉尔（ÁngelaAguilar）演唱的歌曲，她目前的情侣在那儿看到我和 Se disguizado，很可能他们在就墨西哥地区的这些问题达成协议或签订合同时会面。

另一方面，让他们说出他们所说的话和 La quiero igualita 是佩佩和莱昂纳多·阿吉拉尔分别演唱的 Gussy Lau 创作的歌曲。作为他职业生涯的一部分，Spotify 播放列表收录了 90 多首歌曲。

Gussy también ha compuesto temas para Pepe y Leonardo Aguilar (EFE)

目前，ÁngelaAguilar男友的Instagram个人资料是私人的，因为这位锡那罗亚州本地人肯定受到了数百人的不必要的关注，但是，可以看出，他在这个社交网络上拥有 60,000多名关注者，包括安吉拉·阿吉拉尔本人。

2019年，这位33岁的作曲家赢得了最佳墨西哥地区歌曲类别的拉丁格莱美奖。他获得拉丁唱片艺术与科学学院奖项的那首歌是克里斯蒂安·诺达尔的《N o Count on You Bad》。

两年后，古西因克里斯蒂安·诺达尔（Christian Nodal）演奏的歌曲《Here Bower》获得了同样的奖项，应该注意的是，在这两首歌中，作曲家都与埃德加·巴雷拉（Edgar Barrera）合作。

Gussy fue quien confirmó el romance (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

尽管路易斯·亚伯拉罕选择了 Gussy Lau 在艺术界广为人知，但他还使用 René Humberto Lau 签署了一些歌曲。几周前，安吉拉·阿吉拉尔（Angela Aguilar）透露，一个神秘的大块头给了她 1,500 朵玫瑰花，然后把它们送到了她的旅馆。

当这位年轻歌手被问及求婚者的名字时，她断然拒绝透露自己的身份：“我什么也没说，他们杀了我。”他可以看出，他宁愿与Gussy保持私密关系，尽管在那个月没人知道这与他有关。

安杰拉·阿吉拉尔（Ángela Aguilar）的隐私会因照片泄露而受到侵犯，因为她最近表示，她无意公开自己的恋情，但面对压力，Gussy 是证实浪漫存在的人。

“非常简单的事情确实脱离了上下文。安吉拉和我的照片正在流传。好的，我们在一起，为了不告诉你这个故事太久了，我们从2月中旬开始就出去了，因为几个星期，那不是问题，一切都是私下处理的”，他宣称。

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