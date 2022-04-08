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星期四 7 四月 2022
奇諾

安吉拉·阿吉拉尔的男朋友 Gussy Lau 是谁

尽管这位年轻歌手无意公开自己的恋情，但她深情的吻的照片却被泄露了，因此神秘的心跳最终成为人们关注的焦点

Newsroom Infobae

7 四月 2022

最近泄露了一些照片，其中安吉拉·阿吉拉尔（Angela Aguilar）与男友古西·刘（Gussy Lau）接吻，这些照片引起了各种各样的反应，因为这位歌手的许多歌迷他们对两者之间15年的差异印象深刻，此外，他们开始调查作曲家的私生活。

Gussy Lau于1988年6月6日出生于锡那罗亚州的莫科里托，他的真名是路易斯·亚伯拉罕·布埃尔纳·维亚，或者至少这是他在 Spotify 上注册的方式；在这个平台上，这位33岁的艺术家制作了一个播放列表，他收集了墨西哥地区的所有作品。

克里斯蒂安·诺达尔、奎特拉维加、C alibre 50、Ariel Camacho 的 Los Plebes del Ranch o、Grupo Firm e 和 La Arrolladora Banda El Limón 只是 Gussy 为之创作的一些艺术家，但他的曲目还包括阿吉拉尔家族。

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)
Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

从图像泄露的那一刻起，一些版本就说，这位年轻女子的父亲佩佩·阿吉拉尔（Pepe Aguilar）会对古西（Gussy）非常生气，因为他们一直在专业地合作。应该指出的是，到目前为止，这位著名歌手尚未公开将自己定位在这方面。

安杰拉·阿吉拉尔（ÁngelaAguilar）演唱的歌曲，她目前的情侣在那儿看到我Se disguizado，很可能他们在就墨西哥地区的这些问题达成协议或签订合同时会面。

另一方面，让他们说出他们所说的话和 La quiero igualita佩佩和莱昂纳多·阿吉拉尔分别演唱的 Gussy Lau 创作的歌曲作为他职业生涯的一部分，Spotify 播放列表收录了 90 多首歌曲。

Gussy también ha compuesto temas para Pepe y Leonardo Aguilar (EFE)
Gussy también ha compuesto temas para Pepe y Leonardo Aguilar (EFE)

目前，ÁngelaAguilar男友的Instagram个人资料是私人的，因为这位锡那罗亚州本地人肯定受到了数百人的不必要的关注，但是，可以看出，他在这个社交网络上拥有 60,000多名关注者，包括安吉拉·阿吉拉尔本人。

2019年，这位33岁的作曲家赢得了最佳墨西哥地区歌曲类别的拉丁格莱美奖他获得拉丁唱片艺术与科学学院奖项的那首歌是克里斯蒂安·诺达尔的《N o Count on You Bad》。

两年后，古西因克里斯蒂安·诺达尔（Christian Nodal）演奏的歌曲《Here Bower》获得了同样的奖项，应该注意的是，在这两首歌中，作曲家都与埃德加·巴雷拉（Edgar Barrera）合作。

Gussy fue quien confirmó el romance (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)
Gussy fue quien confirmó el romance (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

尽管路易斯·亚伯拉罕选择了 Gussy Lau 在艺术界广为人知，但他还使用 René Humberto Lau 签署了一些歌曲。几周前，安吉拉·阿吉拉尔（Angela Aguilar）透露，一个神秘的大块头给了她 1,500 朵玫瑰花，然后把它们送到了她的旅馆。

当这位年轻歌手被问及求婚者的名字时，她断然拒绝透露自己的身份：“我什么也没说，他们杀了我。”他可以看出，他宁愿与Gussy保持私密关系，尽管在那个月没人知道这与他有关。

安杰拉·阿吉拉尔（Ángela Aguilar）的隐私会因照片泄露而受到侵犯，因为她最近表示，她无意公开自己的恋情，但面对压力，Gussy 是证实浪漫存在的人。

“非常简单的事情确实脱离了上下文。安吉拉和我的照片正在流传。好的，我们在一起，为了不告诉你这个故事太久了，我们从2月中旬开始就出去了，因为几个星期，那不是问题，一切都是私下处理的”，他宣称。

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