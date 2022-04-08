乌克兰用来击落俄罗斯飞机和直升机的英国便携式导弹是什么？如何工作





西方派出的庞大防御武库对于乌克兰军队对俄罗斯军队的进攻提供的强大抵抗至关重要。在这方面，单兵携带防空系统（肩扛导弹）在击落俄罗斯飞机和直升机方面发挥着关键作用。经过一个半月的战争，有报道表明，大多数已证实的俄罗斯飞机损失都是被这些导弹炸死的。

基辅收到的防御 性补给包包括轻型高速StarStreak系统，该系统由英国开发，被认为是世界上最快的短程地对空导弹。

自 2 月 24 日俄罗斯入侵开始以来，鲍里斯·约翰逊政府已向包括 StarStreak 在内的乌克兰军队发送了至少 10,000 枚导弹，这严重阻碍了俄罗斯的空中行动。

单兵携带防空系统是短程便携式防空系统，它使用以红外定位技术制导的地对空导弹来探测和攻击目标。它们在3,000至4,800米的高度上有效，对低空飞行的飞机，尤其是直升机构成了巨大威胁。

几个北约盟国向乌克兰派出了这样的防空系统。美国是通过 Stinger 导弹做到的，英国是通过 St arStreak 导弹做到的。

StarStreak 的工作原理与几乎所有其他类型的便携式导弹截然不同。每枚导弹都含有三枚 900 克的钨合金飞镖，一旦弹丸的两台火箭发动机燃烧以增加伤害幅度，这些飞镖就会释放。发射后，导弹通过操作员指挥的双低强度激光束瞄准目标，直到撞击时为止，这会阻止探测。这增加了击中目标的可能性。

飞镖可以穿透直升机的装甲并在穿透时爆炸，造成的伤害远远超过地面上的爆炸。

例如，与美国 Stinger 导弹相比，StarStreak 的速度超过每小时 3,700 公里，使其成为世界上最快的短程地对空导弹。它以每秒 10 英里的速度行驶，可以在 5 或 6 秒内到达目标，这使飞机或直升机几乎没有时间避免被击中。

它的速度使得导弹发射后，敌方飞机不太可能有足够的时间做出反应。此外，它们不能受到红外线或雷达/无线电对抗措施的干扰，也不能被反雷达导弹消除。

这种武器的制造商泰雷兹集团表示，它 “经过优化，可以防御空中威胁，包括固定翼地面攻击机和后期揭露的攻击直升机。”

它们可以由一个人移动或安装在装甲车上，这使其非常灵活，可以适应战场上的不同情况。

StarStreak 导弹就是这样运作的（泰雷兹集团）

尽管单兵携带防空系统由于飞行速度低而倾向于击落更多的直升机，但自入侵开始以来，令人惊讶的是，有多少架俄罗斯飞机被摧毁。这是因为俄罗斯和乌克兰都缺乏大量的精密武器库存，因此飞行员被迫低空飞行以准确投掷炸弹和无制导火箭。

专家们还认为，双方的飞行员有可能在低空飞行以探测被云层掩盖隐藏的目标，或者认为远程和高空地对空导弹系统比低空防御系统构成的威胁更大。

社交媒体上发布的一段视频显示，一架直升机被导弹击中，显然是在乌克兰东部的卢甘斯克地区。英国报纸《泰晤士报》报道说，国防部的一位消息人士 “认为该视频显示了StarStreak在乌克兰的行动”。

该报补充说，国防工业的顶级消息人士还认为，StarStreak是这次袭击中使用的武器。

包括美国在内的北约国家已经向乌克兰军队运送了地对空导弹，以帮助他们对抗俄罗斯的进攻。尽管确切数字尚未披露，但其中许多是北美制造的Stinger MANPADS。

像 StarStreak 一样，也曾在阿富汗使用过的 Stingers 可以由一个人运输和处理。该系统发射的火箭的最高速度可以达到每小时3,100公里，比英国的火箭慢一点。它的射程可达4.8公里，也比StarStreak的射程短，根据泰雷兹的说法，StarStreak可以击中7公里以外的目标。

据英国媒体报道，这次袭击是乌克兰军队使用StarStreak导弹对一架俄罗斯直升机进行的

乌克兰使用苏联时代的 SA-7 Grail 和 SA-14 Gremlin 型轻型导弹（根据俄罗斯的名称，分别为 9K32 Strela-2 和 9K34 Strela-3）开始战争。但是，这些模型在技术上已经过时，在某些情况下会直接过期。例如，SA-7是由德国人交给乌克兰人的，至少自柏林墙倒塌以来就已经存放了。

乌克兰军队的武器库中还装有波兰原产的格罗姆和皮奥伦导弹，这些导弹是在俄罗斯入侵开始前不久交付的。它们旨在取代 SA-7、SA-9 和 SA-14。

俄罗斯周四承认，它在部署在乌克兰的军事人员中遭受了 “重大伤亡”，并保证在被停职后，它将继续 “捍卫自己的利益”联合国人权理事会，在克里姆林宫发言人的声明中。德米特里·佩斯科夫在接受英国私人频道《天空新闻》采访时说：“我们的部队伤亡惨重，这对我们来说是一场巨大的悲剧，但没有具体说明他的人数。

3月底，弗拉基米尔·普京的军队承认，自2月24日对乌克兰发动攻势以来，已经失去了1,351名士兵，另有3,825名士兵受伤。

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