从厨房橱柜中消除象鼻虫的六个简单技巧

ARCHIVO - Un rápido control de lo que todavía tenemos en la nevera y las alacenas evita la compra innecesaria de alimentos. Foto: Christin Klose/dpa

橱柜是指一种用于存放白天使用的不同物品的家具。好像它是一个有几扇门的壁橱，可以更好地分配物品，无论是食物还是文物。它们主要是为厨房购买的，因为分发要准备的东西需要很大的空间。

从这个意义上讲，在某些情况下，食物不能长时间存放在橱柜中，这会导致昆虫的出现，乍一看却没有引起人们的注意。例如，有象鼻虫，它们是甲虫家族的一部分。雌性产卵数量很多，这会导致这些动物的外观更大。更糟糕的是，幼虫也会出现。那么你怎么把它们从橱柜里取出来呢？

有人会认为，这只是为了保持物业的卫生而扔掉过期的产品或一些驱虫剂。但是，有一些简单的技巧可以使您消失厨房橱柜中发现的象鼻虫。请详细遵循，以便在回到准备食物的地方后使用它。

消灭象鼻虫的技巧

1.首先要做的是将橱柜完全清空，然后移除视线中或食物中的所有象鼻虫，以防止它们扩散到另一侧。乍一看，如果你可以使用手电筒或手机的亮度-如果这是一个有很多阴影的地方-可能很难区分它们。

2。另一个建议是在洗得很好的刷子的帮助下收集象鼻虫。为此，您可以使用吸尘器进行更好的清洁。有了它，你可以吸走昆虫和吸引它们的溢出的食物。

你还可以吸出存放在家具裂缝中的象鼻虫或用刷子无法触及的区域的象鼻虫。任何人都可以工作，只要记住刷子应该稍后扔掉，因为它甚至不会用于清洗。

Una alacena, mayormente usada para guardar productos de comida y primera necesidad. Foto: Shutterstock.

3.以下建议是切实可行的。它可以用蜡彻底清洁家具，这是维护房屋所必需的，用于家具，从而去除表面上的各种细菌。建议每周做两次，如果您知道自己的房子是一个容易灰尘的地方，那就更是如此。

4.经典推荐，但效率很高。对象鼻虫使用一些杀虫剂，以永久消灭它们。尽量清理该区域，以免污染橱柜中的其他产品。

5。如果象鼻虫在木头里，你将不得不使用一些化学物质来穿透木头上的洞，然后将其密封，以免昆虫回来。或者使用工作工具去除材料，然后开始对其进行吸尘或用化学成分将其清除。清理该区域以避免事故至关重要。

6。最后，使用相同的方法从橱柜中取出象鼻虫作为电器，因为这些昆虫会移动寻找其他区域以获取食物。请记住，它们不只是出现在过期的食物或橱柜中。不要忽视并照顾好你的家。

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