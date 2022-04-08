丹尼尔·乌雷斯蒂、拉斐尔·洛佩斯·阿利亚加和乔治·福赛斯领导利马市长办公室的民意调查

2022年10月7日，秘鲁将举行市政和地区选举，根据最新的基准民意调查，丹尼尔·乌雷斯蒂（Daniel Urresti）以21％的比例领先投票意向，其次是 “人民复兴” 和极右，拉斐尔·洛佩斯·阿里亚加，占 19％。排在第三位的是拉维多利亚州前市长乔治·福赛斯（George Forsyth），占10％。

里卡多·贝尔蒙特以7％的比例排名第四，其次是阿尔贝托·特哈达（4％）。阿尔瓦罗·帕斯·德拉巴拉有 3％，埃迪·奎拉尔有 2％。

人民力量的代表塞萨尔·康比纳几乎没有达到1％。

但是，22％ 的人表示他们将投票空白、有缺陷或没有候选人，另有 10％ 的人仍然没有决定他们会选择哪个候选人。

根据情况介绍，这项调查是在全国范围内针对18至70岁的男性和女性的目标群体进行的，误差幅度为4.5％。

市政厅竞选

尽管执政党和其他政党的候选人尚不清楚，但进入市政厅的竞赛始于社交媒体，“Podemos” 党的候选人毫不犹豫地对现任利马市长，豪尔赫·穆尼奥斯和竞争对手候选人发表严厉评论。

曾是共和国总统候选人的@@ 乌雷斯蒂宣布自己是打击犯罪的 “旗手”，与其他候选人一样，他的竞选承诺之一是在秘鲁首都打击犯罪，这场斗争已被杀手、球拍手和委内瑞拉人所淹没黑手党占领了利马的各个地区。

人民复兴党的@@ 拉斐尔·洛佩斯·阿里亚加（RafaelLópezAliag a）最近证实了他竞选利马市长的资格，但该党的国会发言人豪尔赫·蒙托亚（Jorge Montoya）在前夕表示，他赞成政府下令的固定动员，因为他有消息称他们是打算 “下山掠夺城市”，这让这位极右翼领导人及其竞选活动感到不安。

洛佩斯·阿里亚加（LópezAliag a）在接受RPP采访时说，蒙托亚的说法是以个人身份发表的，并不反映其议会席位的立场。“那句话让我感到困惑，我打电话给他，告诉他他必须道歉，但他没有道歉，我不得不道歉，作为聚会，我为那句不愉快的话道歉。我很愤慨，我不同意，他的意思是豪尔赫·蒙托亚的责任，这是一个贬义词，” 他说。

与此同时，投票意向排名第三的乔治·福赛斯因利用自己的个人生活作为赢得民众投票的展示而受到严厉批评。几年前，在2018年市政竞选活动之前，他订婚并嫁给了女演员凡妮莎·特克斯（Vanessa Terkes）。他的婚礼在媒体上得到了报道，这次展览帮助他赢得了拉维多利亚州市长的职位，几年后他辞去了总统大选的职务，但是他分居的丑闻和对前合伙人的侵略指控使结果逆转了结果，未能做到将他排在首位, 他的政党因无法获得 5% 的选票而失去了选民登记.

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