Asopartes：哥伦比亚的汽车盗窃案下降

Vista de congestión vehicular en Santiago (Chile), en una fotografía de archivo del 8 de octubre del 2021. EFE/Elvis González

A sopartes在2022年前两个月减少了3.5％，为1,443辆被盗单位，而2021年同期为1,495辆，在哥伦比亚实现了车辆盗窃的余额。

公会报告说，就摩托车而言，下降幅度更大：两个月内为4,600辆，而2021年则为5,156辆。

他还报告说，哥伦比亚被盗最多的汽车零部件是轮胎，占32％，后视镜占31％，车牌占13％。

关于盗窃汽车零部件，国家警察保证，实际上已经出示了汽车零部件，国家警察报告说，报告的案件有所减少，在2021年前两个月，有1,358辆到2022年的1,323辆。

这些数字是在波哥大举办的Asopartes年度会议的框架内提供的。在那次活动中，工会主席卡洛斯·安德烈斯·皮内达说：“尽管这些总体数字令人满意，但人们担心波哥大和巴兰基亚的车辆盗窃案偶尔会增加，车辆盗窃分别增加了16.7％和14.3％。同样，首都的摩托车盗窃率超过5.4％”，

因此，该领导人要求地区当局采取有力行动。此外，他坚持与市长办公室进行协调，以便与流动部门协调，在盗窃案数量方面取得可观的结果。

皮内达认为，每次盗窃都会产生一系列影响，因为当发生车辆盗窃时，犯罪团伙就在其背后，这些犯罪团伙将工作细分开来，例如肢解被盗车辆，然后在黑市上分批出售，这对该行业来说是一个负面循环。

Reunión de motociclistas colombianos, antes de la pandemia (Colprensa - Luisa González)

他还坚持认为，按部门划分，安蒂奥基亚、昆迪纳马卡和瓦莱在图形方面表现出色，2 月份摩托车盗窃案数量最多。但相比之下，单个部门超过了 1月和2月的累计部门，即Atlántico，增长了11.3％；相比之下，昆迪纳马卡达到了4.7％。

汽车零部件联盟表示，尽管与2021年相比，汽车零部件盗窃的数量最少，但降低了汽车零部件行业的竞争力和声望，影响了数百万押注合法性的工人。

皮内达警告说，降低盗窃率（无论是摩托车还是零件）的最佳方法之一就是停止购买二手备件，因为 “这导致了一群不道德的人使用这种机制来偷窃，拉动车辆，当然还有减少零件。”

毋庸置疑，根据安德莫斯的说法，今年迄今为止哥伦比亚最畅销的摩托车品牌是：雅马哈（59,582辆）、巴贾杰（45,728辆）、AKT（44,963）、本田（41,844）、胜利（35,801）、铃木（30,992）、TVS（22,981）、英雄（16,529）、Kymma（5,529）052）和贝内利（4,535）。

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