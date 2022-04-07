撤销授权：反对派向美洲国家组织提出反对AMLO的 “虚假协商” 的立场

QUI17 - QUITO (ECUADOR) - 06/06/04 - Vista general de la inauguraciÛn de la XXXIV Asamblea General de la OrganizaciÛn de Estados Americanos (OEA) realizada la noche de hoy, domingo 6 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. EFE/Guillermo Legaria

4月10日星期日，将举行撤销授权协商进程，该进程可以确定安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AML O）在他当选的办公室中的任期；但是，反对派成员求助于美国组织各缔约国（美洲组织）将在这次磋商之前确定其立场以及协商的背景。

鉴于这项公民活动临近，民主革命党（PRD）全国协调员耶苏斯·赞布拉诺、该党总书记阿德里亚娜·迪亚斯和珠三角驻国家选举协会（INE）代表安赫尔·阿维拉（Ángel Ávila）出席了美洲国家组织驻墨西哥代表团, 并在协商时介绍了他们对当前情况的看法.

美洲国家组织驻墨西哥代表团团长费尔南多·图埃斯塔、美洲国家组织选举合作和观察部选举观察科科长布伦达·桑塔玛丽亚和美洲国家组织驻墨西哥外国访问团副团长耶鲁蒂·门德斯出席了招待会墨西哥。

El PRD acudió ante la OEA para presentar su postura respecto a la Revocación de Mandato (Foto: Cortesía / PRD)

Zambrano Grijalva将这次会议描述为 “超越” 会议，因为该国际组织的选举专家有兴趣了解对他们来说是非同寻常的事件的背景情况。

阿兹台克太阳报的领导人强调了向美洲国家组织总理事会及其主席路易斯·阿尔马格罗提供此信息的重要性，以便该组织拥有 “响亮的声音” 版本，因为他们确信撤销授权是一场 “闹剧”。

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, fue a la OEA para llevar quejas del INE y el TEPJF relacionadas a la Revocación (Foto: Karina Hernández / Infobae México) Karina Hernandez/Infobae

阿德里亚娜·迪亚斯（Adriana Díaz）独自强调了珠三角在进行授权撤销磋商方面的立场：“我们将所有要求记录在选举机构中，希望他们能在我们交付的纪录片中提供一份报告。”

最后，ÁngelÁvila宣布，他将提交该党提出的所有选举投诉，以及 INE投诉委员会和联邦司法机构选举法庭（TEPJF）最高分庭的决议，这些决议已得到有利于珠三角的解决。

Esperan que sus quejas lleguen hasta Luis Almagro (Foto: EFE / Lenin Nolly) EFE

他还表示，该党将继续使用一切可用的法律工具来谴责洛佩斯·奥夫拉多尔总统，推动所谓4T的官员以及莫雷纳再生运动（莫雷纳）领导人的违法行为。

应该指出的是，墨西哥城政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）在革命纪念碑召集了一次集会，以促进电力改革，众议院各委员会正在讨论电力改革；但是，在塔巴卡莱拉附近举行的活动中在 Cuauhtémoc 市长办公室中，国家复兴组织的积极主义推动了协商法案。

埃皮格梅尼奥· 伊巴拉（Epigmenio Ibarra）在支持参与式民主的信息中指出，国家统计局成员洛伦佐·科尔多瓦（Lorenzo Córdova）和西罗·村山（Ciro Mu rayama）是民主的叛徒，从他们的角度来看，这与联邦行政首长将在周日进行的演习背道而驰。

同样，樱桃党全国主席马里奥·德尔加多（Mario Delgado）表示，墨西哥目前正在争取主权，因此，批准电力改革和撤销授权将是消除新自由主义 “最后漏洞” 的支柱。同样，莫雷纳的旗手加布里埃拉·希门尼斯（Gabriela Jiménez）说：“周日我们将出去向AMLO说 “用爱付出了爱”。

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