国际货币基金组织和世界银行强调哥伦比亚金融体系的 “实力”

El Ministerio de Hacienda señaló que el crédito se amortizará en un única cuota al 15 de septiembre de 2035 para maximizar la vida permitida por el BID para las operaciones de este tipo, que es de 15,25 años. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

在4月5日发布的《金融稳定报告》中，国际货币基金组织（IMF）和世界银行（WB）强调了哥伦比亚影响其经济的不同变量。该研究强调了哥伦比亚金融稳定、宏观审慎制度、遵守有效监管原则、危机解决和管理框架以及气候风险的进步。

FSAP评估人员在报告中得出的结论是，面对压力情景，哥伦比亚的银行表现出偿付能力和流动性水平，使其能够抵御可能的经济危机，这在2020年和2021年大流行引发的危机中显而易见。

他们还强调了根据巴塞尔有效监管原则在银行监管方面取得的进展。特别是，多边机构指出，在巴塞尔的29项银行监管原则中，该国从2012年的41％/广泛遵守到2021年的90％。

他们还指出，"宏观审慎监督是有效的，通过纳入包括新的解决机制和手段在内的结构改革，危机管理框架已大大加强"。这使人们得以确定危机工具，在金融安全网中交流信息和进行协调。

该报告还提到了哥伦比亚政府对疫情的管理。专家们指出，现任政府在这个问题上做出了合理的决定。

关于金融普惠问题，政府保证，公共部门将作出强有力和持续的承诺，再加上法律和监管改革，得以实现准入目标，还必须辅之以数字支付方面的未决发展。

他们还指出，在洗钱和资助恐怖主义的管理方面，该国在使其监管框架与经修订的金融行动特别工作组标准保持一致方面取得了重大进展。

这是对经合组织国际代表最近发表的声明的补充，他们称哥伦比亚教育部门的管理是 “成功而有效的”，因为在大流行期间，该组织设法支持了其在数字媒体中的流程。详细介绍说，在此期间，劳动力市场的相关技能得到了加强，可以对儿童和年轻人进行机器学习、人工智能、源代码编程、创意产业和数字动画方面的培训。此外，还开设了关于综合服务和关系数据库的课程。

他还提到了对107,000名教师进行技能培训以及采取历史性的公平政策：“向最弱势群体和新兴中产阶级免费提供公立高等教育，使我国公立高等教育的入学率达到97％，” 政府说国民。

在这些里程碑事件中，他提到，该国有史以来最大的教育预算已经到位：幼儿保育已惠及250万名儿童，并提供了3 500多万个粮食援助包。此外，还拨款13亿多美元用于加强教育基础设施，全国共有250所新学校，到8月7日又增加了166所；也就是说，新建了12,000间教室。

他还提到了对107,000名教师进行技能培训以及采取历史性的公平政策：“免费向最弱势群体和新兴中产阶级提供公立高等教育，使我国97％的公立高等教育达到公立高等教育，” 他说。

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