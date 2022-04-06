费尔南多·贝劳扎兰将 AMLO 与阿尔弗雷多·亚当进行了比较：“这已经接近成为最好的空手道了”

国家行动党（PAN）成员@@ 费尔南多·贝劳扎兰比较了安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯总统奥夫拉多尔（AMLO）与演员阿尔弗雷多·亚当（Alfredo Adame）在4月5日下午再次发表了一些话题因为他在新闻发布会上主演了另一场战斗。

通过他的官方 Twitter 帐户，他在这个平台上表达了对洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）担任首席执行官的表现的不满，他的国家项目自称为第四次转型（第四季度）以及带领他进入国家宫的政党，民族运动再生（莫雷纳））；这位帕尼斯塔通过将自己作为总统的角色与早晨霍伊的前指挥家的战斗进行比较来抨击塔巴斯克尼奥。

“pejistas 的朋友们，我不想压抑你，但阿尔弗雷多·亚当更接近成为世界上最好的空手道，而不是 @lopezobrador_ 成为墨西哥最好的总统。事实如此，” 费尔南多·贝劳扎兰在社交网络上写道。

El militante de Acción Nacional comparó a López Obrador con el conductor de "Hoy" (Foto: Twitter)

4月5日下午，阿尔弗雷多·亚当（Alfredo Adame）成为批评的目标，因为当他试图与幽灵猎人卡洛斯·特雷霍（Carlos Trejo）的律师面对面时，他通过社交网络与他发生了几次媒体冲突，以至于他同意进行殴打两次, 但都无法实现.

这位姓蒙塔尔沃的律师指责亚当没有参加将于2019年8月举行的著名战斗，甚至被称为 “世纪之战”。

之后，捉鬼敢死队的法定代表对演员大喊：“你是那个没出现在新闻发布会上的人。”

亚当从座位上站起来对着他。尽管其他人试图阻止他，但这位演员还是绊倒了一些椅子，因此他运用了他著名的 “自行车踢” 技巧来避免被蒙塔尔沃击中。

Alfredo Adame intetó replicar sus famosas patadas de bicicleta en otra pelea fallida (Foto: Captura de pantalla)

另一方面，这并不是费尔南多·贝劳扎兰反对洛佩斯·奥夫拉多尔的唯一出版物。后来他要求行政长官解决名人的投诉，这些名人表示，他们对AMLO政府的旗舰项目之一玛雅火车第5段的建设感到担忧。

“听他们说，President @lopezobrador_，他们是墨西哥公民，对避免无法弥补的伤害表示合理关注。不要取消资格或诽谤他们，他们不是你的敌人。他们呼吁专家与环境影响研究之间进行对话，” 这位panista在回应演员兼制片人 Eugenio Derbez 的帖子时写道，他是参加 “Sélvame del Tren” 运动的墨西哥娱乐界人物之一。

“我们只想被听见，他们要考虑该地区科学家、环保主义者和人们的意见。这位喜剧演员说，生态破坏将是不可逆转的。

Eugenio Derbez volvió a hablar del Tren Maya (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Lu dovico P.Luche、Natalia Lafourcade、Kate del Catillo、奥马尔·查帕罗、安娜·克劳迪娅·塔兰孔、鲁本·阿尔巴兰的翻译都是一些对玛雅火车的建造感到不满的名人。

在3月22日在社交媒体上发布的视频中，名人对该地区砍伐树木以及世界上最大的地下河流系统可能遭到破坏表示担忧。此外，他们指责这些更改是在没有咨询公民或进行相应的影响研究的情况下进行的。

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