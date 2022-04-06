哥伦比亚的美元价格跌至近几个月来的最低水平，但又回到了上行空间

Un cajero cuenta billetes de dólares estadounidenses en una casa de cambios en Ankara, Turquía. 11 de noviembre, 2021. REUTERS/Cagla Gurdogan

4月4日星期一，美元达到代表性的市场汇率 TRM，为3690比索；这意味着3 月份汇率下跌了130多美元，这归因于国家因素，例如共和国银行提高利率，以便遏制通货膨胀和高油价以及俄罗斯和乌克兰之间的冲突等国际因素。

目前，具有代表性的市场汇率平均为3,723.79美元，与最近几天的表现相比，这意味着大幅上涨了33比索。波哥大@@ 银行（Banco de Bogotá）经济研究总监卡米洛·佩雷斯（Camil o Pérez）刚刚谈到了TRM的这些变化，并保证该银行的宏观经济前景估计，今年年底的通货膨胀率将为6.4％，美元将达到3,800比索。

一些专家认为，石油价格不应影响美元的价格，但目前在哥伦比亚，这是主要因素之一，实际上，总出口的33％是燃料，这是美元进入该国的主要手段之一。

石油价格加上乌克兰的冲突增加了能源成本。自2月底以来，曾经指欧洲市场的基准布伦特原油站在100美元以上，这导致该地区不同的货币被重新估值，例如巴西，智利和秘鲁。此外，对俄罗斯实施的制裁可以 “使” 该国 “受益”，因为它使它能够从销售燃料和碳氢化合物中获得更高的收入。

一些分析师认为，选举局势也将是货币价格下跌的一个因素，Inon Capital首席经济学家安娜·维拉告诉Portafolio：“民意调查显示，除了古斯塔沃·佩特罗以外，其他候选人还有机会获胜，这导致一些人以高价获利公债债券的利率，这导致大量资本流入，这对汇率产生了影响”

但是，维拉并不是唯一将美元价格归因于选举环境的人，玻利瓦尔集团经济研究主任安德烈斯·朗格贝克（Andrés Langebaek）将美元价格低迷归因于最近的总统投票意向民意调查的结果：“人们广泛传播了最近几天对经济手段的民意调查。例如，J.P.Morgam 就这个主题做了一个特别节目。我想说就是这样，因为就油价而言，我们还没有达到130美元的水平，” 他告诉Valora Analitik。

考虑到哥伦比亚比索是2021年世界上贬值最大的货币，哥伦比亚比索的行为非常惊人。丰业银行Colpatria在一份报告中解释了前景的这种变化, 首先是该货币如何受到例如商品增加的影响,

此外，他估计，今年美元的价格将远低于4,000比索，

毫无疑问，价格将继续不断变化，必须特别关注将在未来几周内提出的选举运动，因为如上所述，候选人的投票意向、民意调查和提案将直接影响过渡机制。

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