视频：路易斯·迪亚兹在冠军联赛中为利物浦打进了他的第一个进球

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Benfica v Liverpool - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - April 5, 2022 Liverpool's Ibrahima Konate scores their first goal Action Images via Reuters/Matthew Childs

冠军联赛四分之一决赛始于利物浦在里斯本达卢斯体育场访问本菲卡，目的是取得良好的成绩，使他能够在观众面前定义安菲尔德的系列赛。

在与 “老鹰队” 的决斗中，德国教练于尔根·克洛普（Jürgen Klopp）派出了他最好的 11 人，其中包括哥伦比亚球员卢乔·迪亚斯（Lucho Díaz），他将与 “红军” 一起在冠军联赛中第三次亮相。

应该指出的是，自从他进入英格兰俱乐部以来，这位前Barranquilla Junior赢得了教练的信任，并且是克洛普计划的关键人物，这使他能够以最佳方式适应自己的比赛风格。

在最初的几分钟里，利物浦采取了主动行动，在左侧采取了性别方法，哥伦比亚人是主角，并且不断溢出。第一个明显的机会是穆罕默德·萨拉赫，他无法与 Odysseas Vlachodimos 进行定义。

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在比赛中 12 点时，纳比·凯塔向右射门，但本菲卡门将已经是葡萄牙人比赛中的人物，他的位置很好。

在17分钟内，第一场比赛将在安德鲁·罗伯逊（Andrew Robertson）从左侧区域踢出角球之后进行，这样科纳特就可以将没有任何标记的头部连接到弗拉霍迪莫斯的左摇杆上。

本菲卡试图通过反政变实现平等，但埃弗顿终于以左撇子结束比赛，但球超出了同胞艾丽森的目标。

在特伦特-亚历山大·阿诺德经过漫长而精确的传球之后，卢乔·迪亚斯协助了塞内加尔人萨迪奥·马内，他在34分钟内首先指挥2-0为利物浦保存。

在 38 分钟内，卢乔·迪亚斯（Lucho Díaz）想在禁区外用右手射门后自己得分，但足球进展顺利。六分钟后，阿诺德为左手射门的萨拉赫传了很长时间，但主场守门员的反应非常出色。

在 49 分钟内，本菲卡将在拉法·席尔瓦的右侧区域交叉后达到折扣，拉法·席尔瓦无法清理科纳特，留给了乌拉圭人达尔文·努涅斯，后者右腿把她送到了角落里，无法为艾丽森保存。

“Charrúa” 的目标对本菲卡来说是一个巨大的推动力，他转向进攻以寻求平等，并利用利物浦的坑洼未能吸收所获得的进球。

在埃弗顿新月用阿里森救出的右手射门之后，当地人有了机会，而反弹留给了法比尼奥，法比尼奥清除了英国人的危险。

出于这个原因，于尔根·克洛普派迪奥戈·乔塔为穆罕默德·萨拉赫出庭，罗伯托·菲尔米尼奥为萨迪奥·马内，乔丹·亨德森为蒂亚戈·阿尔坎塔拉，以便在本菲卡发动进攻的中场恢复球。

从最后九点开始，这位哥伦比亚国家队球员有一个明确的选择来提高比分，因为亨德森交叉了 Exporto 无法在右边拼接并在球门之外指挥它。

在87分钟内，路易斯·迪亚斯（Luis Díaz）将安心地进行复赛，这将使利物浦能够在当地情况下确定明年4月13日进入半决赛的决赛。

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