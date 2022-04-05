哥伦比亚电影《安帕罗》在 Ficci 和 Cannes 成功上映后，已经在电影院上映了

欧洲已经很喜欢这部电影《安帕罗》，现在是时候让哥伦比亚在法国和西班牙等国家取得的成功，完成将这部电影推向国家电影院的时候了，因为发行日期已经在全国范围内确定。

这部电影讲述了一位母亲的戏剧，当时她意识到自己的儿子被强制招募入伍，考虑到战争的激烈程度，在90年代后期，麦德林等城市有成千上万的年轻人。但是Amparo的案子还有一个额外的缓解措施，那就是Elias是被指派在冲突区的一个营中服役.

这个故事由女演员桑德拉·梅利莎·托雷斯（Sandra Melissa Torres）主演，将在成功参观戛纳电影节（法国）和2021年9月17日至25日的圣塞瓦斯蒂安电影节之后，于4月28日在该国的电影院上映。

它甚至在最新一期的卡塔赫纳国际电影节-Ficci-上放映，这是该电影首次在该国播出。在那里，它受到评论家以及其他书名的好评，例如 “El Beat”（突出了本科斯·比奥的生平和事迹）和 “种子的沉默”（拉瓜希拉制造）。

安帕罗（Amparo），这部在戛纳影评人周上表现出色的电影

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这部电影是西蒙·梅萨·索托（SimónMesa Sot o）执导的第一部电影，是国际首部电影中的杰出电影之一；甚至，电影制片人派萨（Paisa）在去年6月表示，经过五年的努力，他的作品的参与是一种回报。他说：“这是一个广泛的过程，一个非常幸福的过程，但也是辛勤工作、错误和牺牲的过程，这些都使你成为电影制片人和人类。”值得记住的是，在那个评论家周中，桑德拉·托雷斯（Sandra Torres）获得了最佳女主角奖。

值得一提的是，“安帕罗” 的演员阵容由迭戈·亚历杭德罗·托邦（埃里亚斯），露西亚娜·加列戈（卡伦），约翰·海罗·蒙托亚（维克多）和阿德里亚娜·维加拉（露西亚）组成，他们还重现了母亲的挣扎，她竭尽全力让儿子活着。

这就是为什么他联系了黑市上的一名男子，他可以为年轻人 “提供” 一本军用笔记本。所有这些都发生在一天的时间里，安帕罗为了阻止以利亚被带到 “红色区域” 而对付他。在那里，母亲和旁观者一样展示了围绕军队的几个问题，例如腐败和围绕招募青少年而管理的隐性利益。

最后，“Amparo” 除了参加 Ficci、Cannes 和 San Sebastián 之外，还获得了国际奖项，例如法国电影节 Revélation de la Critique 的 Prix Foundation Louis Roederer；利马电影节的国际评论家评审团奖；最佳埃斯特角城国际电影节伊比利亚美洲竞赛女演员奖和芝加哥国际电影节新导演竞赛银雨果奖。

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