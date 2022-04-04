卡洛斯·德拉莫塔和劳拉·佩雷斯以一种非常浪漫的方式订婚，她炫耀了这枚豪华戒指

上周六，4月2日，在一个迷人而浪漫的夜晚，目前参加小说《M i Fortun a es Amarte》的多米尼加演员卡洛斯·德拉莫塔（Carlos de la Mota）在他的祖国多米尼加豪华的地方向女友劳拉·佩雷斯（Laura Pérez）求婚，征服了网络共和国。

正是在记者劳拉·佩雷斯（Laura Pérez）的Instagram帐户上，他宣布了订婚的消息，因为他为成千上万的追随者分享了一段充满爱意的视频，其中包含提案的确切时刻，在半夜，名人走到了现场的舞台，那里有一个音乐合奏团位于。

好吧，德拉莫塔（De la Mota）以唱歌为借口让劳拉（Laur a）过来，因为他把所谓的歌献给了她，以这种方式向她坦白了自己对她的艰辛爱意，并渴望让她一生中的每一天都快乐，因为他目前的未婚妻想出了她的电话因为她正在录制那一刻，所以继续提出这个很棒的建议。

“我希望我的女友劳拉·佩雷斯（Laura Pérez）能来前排看我的歌，（...）我唯一想告诉你的劳拉就是我爱你，我崇拜你，我希望你能和我一起度过每一天，你唱这首歌，我要你嫁给我，”背景中的浪漫旋律。

在各种各样的掌声和喊叫声中，传播者对此感到惊讶和兴奋，周围的人向在场的人表示祝贺，因此她很快就抽泣地接受了嫁给这位名人。最后，在亲吻和拥抱之间，卡洛斯通过大声喊着 “他说是，他说是” 这句话来宣布订婚。

同样，作为开玩笑，他评论说女友有时间悔改，因此，新娘和新郎笑了几下这个笑话，以浪漫的舞蹈结束了这一美好的时刻。视频描述包含了劳拉·佩雷斯的所有激动，“我很幸运有你！谢谢你让我成为世界上最幸福的女人，我爱你 @carlosdelamota，#paratodalavida”，司仪结合了各种心形表情符号和戒指写道。

在这激动人心的时刻之后，多米尼加人通过他的官方 Instagram 帐户发布了一条帖子，这张照片中他的女友摆出微笑的姿势，炫耀着遮住她脸部一部分的豪华戒指，因为人们希望用户关注他们用来封印订婚的@@ 辐射钻石，还有一些但有意义的话 “她说...是的！！！”描述中带有戒指表情符号。

El actor compartió una fotografías del anillo que le dio a su prometida, luego de sellar su compromiso en República Dominicana Crédito: @lauraperezrojas / Instagram

就在那时，来自媒体的不同人物对这一消息做出了反应，其中包括朱利安·吉尔（JuliánGil），他评论了两颗红心在出版物中，演员里卡多·佛朗哥也为这一事实鼓掌，甚至记者沙尼克·伯曼也写道帖子 “恭喜” 与代表爱的红心一起。

这样的夫妻通过这种承诺在关系上又迈出了一步，因为自从他们在一起已经好几年以来，他们俩都设法结成了一对漂亮的夫妻。最近，这位演员宣布从 Televisa 和墨西哥公司退休，因此他试图在自己的祖国多米尼加共和国冒险参政。

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