玛丽亚·莱昂透露她是否想尽快成为妈妈

玛丽亚·莱昂（Maria León）最近分享了成为母亲的愿望：“我的子宫在跳动，” 她在4月2日向 Venga la Alegría 解释说。但是，他意识到养育子女的重大责任，因此他在许多方面都需要稳定。

此外，这位歌手解释说，她并不认为一对夫妇能够怀抱孩子是必不可少的。“不一定要和伴侣在一起，因为你可以随时随地当妈妈，但是如果我想完成某些事情来为追随我的任何人提供一些东西，” 她说阿兹台克的早晨。

尽管玛丽亚·莱昂（MaríaLeón）很高兴知道她母亲的一面，但她解释说她可能不会很快来到这里。你甚至可以评估收养而不是怀孕的想法。他解释说：“我的子宫在跳动，但是从那到发生的事情，因为已经剩下很多东西了，不是那么多，或者我不知道，在这种情况发生之前，必须发生很多情况。”

María León se siente feliz y honrada por colaborar con la trayectoria de los niños en La Voz Kids ( Foto: Televisa)

另一方面，Pl aya Limbo 小组的前成员提到，她对即将参加La Voz Kids感到非常荣幸，因为她将在新赛季执教。

“在那里（椅子上）看到我的名字就像哇，真是太荣幸了！”，他提到，因为他作为教练的角色将是促进将成为 La Voz Kids 成员的女孩和男孩的职业生涯。

根据Venga laAlegría在周末版中的片段，玛丽亚·莱昂，帕蒂·坎图，毛和瑞奇兄弟和乔斯·法维拉兄弟做出了出色的袖扣，因为用歌手的话来说，“他们已经在一起了”。

Así luce la silla giratoria de María León (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

玛丽亚·莱昂（MaríaLeón）作为女演员，舞蹈家和歌手已有14年的职业生涯，根据阿兹台克电视台节目在她的社交网络上的进展，她 “愿意发现最有才华的小孩子”。

Playa Limbo 乐队的前成员已经在诸如 Hoy I cat guet 之类的戏剧表演中展示了她的嗓音技巧。他还与洛杉矶阿祖尔斯、曼努埃尔·米哈雷斯、佛朗哥·德维塔、胡安·加布里埃尔、欧金妮娅·莱昂、塔尼亚·利伯塔德和瓜达卢佩·皮内达等重要明星共享了舞台。

在下个赛季，应该注意的是，帕蒂·坎图和玛丽亚·莱昂去年都参加了真人秀节目《谁是电视台的面具》，分别以 “迪斯科舞会” 和 “Mapache” 的角色获得了第一名，玛丽亚和第二名帕蒂。

La Voz Kids se estrenará el próximo 25 de abril (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

La Voz Kid s 是一个真人秀，男孩和女孩将能够展示自己的歌唱技巧，该节目的新季将于 4月25日下周一 19:30 在 Azteca Uno频道首播。

“在 #LaVozKids 的新赛季中，没有什么会是一样的...会让您感到惊讶的人才，意外的转折将改变参与者的命运，以及将提高比赛水平的新阶段，AUNO将于4月25日星期一晚上7点30分举行盛大首映”，可以在属于该计划的帐户的Instagram帖子中阅读。

要观看 Azteca Uno，粉丝可以收看服务公司 Izzi 、 Dish、 Star TV、Sky 和 Megacable 的 101 频道；而 Izzi 用户可以选择 801 作为高清信号。

也可以在阿兹台克电视台官方网站或阿兹台克电视台直播移动应用程序上在线观看 La Voz Kid s 赛季的开始，可以在安卓和iOS系统上免费获得。

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