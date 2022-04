2022 年格莱美奖：Lady Gaga 将成为格莱美颁奖典礼音乐表演的一部分

美国著名表演者 Lady Gaga将于下周日参加2022年格莱美颁奖典礼的音乐表演,并向她的同事和朋友托尼·贝内特致以衷心的敬意。这位历史学家在整个职业生涯中赢得了 12 项格莱美奖,今年将为她的爵士专辑《L ove For Sal e》争夺五部留声机。

这位浅层表演者将加入内华达州拉斯维加斯米高梅大花园竞技场内部共鸣的声音,例如比利·艾利什、约翰·传奇、乔恩·巴蒂斯特、防弹少年团以及由 J Balvin 和阿根廷启示录玛丽亚·贝塞拉组成的拉丁美洲二人组其他几个。

Gaga 还将寻求在她已经广泛的遗产中再增加 5 张格莱美奖,包括 “最佳音乐录影带”、“最佳合作”、“年度最佳唱片” 和 “年度最佳专辑” 类别,以表彰她与 Tonny Bennet 在《 G et A Kick Out of You and L ove For Sal e》中的合作。

正是通过英国重要媒体《太阳报》报道了Lady Gaga的参与,并将持续大约5分钟多一点。但是,据他的儿子兼经理丹尼·贝内特(Danny Bennett)报道,由于他更具体的阿尔茨海默氏症健康问题,如果没有这位95岁的美国作曲家本人,这将是一种敬意。

正是在三月的最后一周,丹尼接受了综艺门户网站的采访,他在采访中指出了Tonny Bennet缺席的原因。

“尽管制片人邀请了托尼和加加在周日的格莱美广播中演出,但令人遗憾的是,由于他们与阿尔茨海默氏症的持续斗争,他无法接受。我们认为 Lady Gaga 自己代表他们俩是合适的,” Tonny Bennet 的 Variety 长子说。

Lady Gaga rendirá homenaje a Tony Bennett Foto: @Ladygaganownet

一位消息人士向《太阳报》解释说,Gaga在第64届格莱美颁奖典礼上的表演将是当晚的重要时刻,并将专注于提高与女演员合作创作2014年专辑《Cheek To Cheek》的表演者的职业生涯。

“在舞台上,Lady Gaga将演唱去年发行的最后一张专辑的主打歌曲 “Love For Sale”。他还将演出 “我爱你”,这是他们已经一起创作的歌曲。当他唱歌时,托尼的照片将在舞台后面的屏幕上播出,”《太阳报》的消息人士说。

Gaga 最后一次出现在格莱美舞台上是在 2019 年版疫情爆发之前,当时她与布拉德利·库珀一起演出了屡获殊荣的热门单曲《浅》。在突然取消Foo Fighters之后,“永远以这种方式记住我们” 的表演者的演讲得到了确认鼓手泰勒·霍金斯去世了

FILE PHOTO: 60th Annual Grammy Awards – Show – New York, U.S., 28/01/2018 – Grammy Awards trophies are displayed backstage during the pre-telecast. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

美国国家唱片艺术与科学学院组织的留声机颁奖典礼将在美国哥伦比亚广播公司播出,而在拉丁美洲,可以观看该活动的付费电视频道将是 TNT。

另一方面,希望通过互联网观看 2022年格莱美颁奖典礼的人将能够在流媒体平台Paramount+上观看广播。唱片学院的官方 YouTube 频道和网站也将播出该活动,但可能没有从英语到西班牙语的实时翻译。

