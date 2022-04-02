这是哈维尔·阿吉雷重返西班牙足球后在马略卡岛的首次亮相

哈维尔·阿吉雷（Javier Aguirre）在马略卡岛拉科鲁尼亚皇家俱乐部首次亮相技术导演，击败赫塔菲，这标志着他重返西班牙足球。得益于博尔哈·马约拉尔（Borja Mayoral）的进球，比分的差异很小，这与西甲第30场比赛日相对应。海盗队为离开降级岗位而战。

埃尔瓦斯科重返伊比利亚足球并不像预期的那样。“在剩下的九场比赛中，我们必须获得足够的积分才能继续进入甲级联赛。这就是我的意图，” 比赛前教练说。在冠军赛中，球队以26分排在第18位，这将使他们失去该类别。

击败 Azulones 的价值增加了，因为他们是争取摆脱困境的直接竞争对手。然后，这位墨西哥教练的新俱乐部还剩八场比赛才能实现目标。他的下一个竞争对手包括马德里竞技、埃尔切、阿拉维斯、巴塞罗那、格拉纳达、塞维利亚、巴列卡诺闪电和奥萨苏纳。

直到 2 月底，由于业绩不佳而与蒙特雷拉亚多斯分离，阿吉雷没等太久就加入了一个新项目。这位教练重返西班牙足球，继续在欧洲替补席上延长自己的职业生涯。在俱乐部一级，是西班牙人，他经营俱乐部最多的国籍。

Javier Aguirre fichó por el Mallorca. Foto: Twitter @RCD_Mallorca

然而，瓦斯科（Vasco）的道路并不仅仅集中在西班牙，因为除了墨西哥之外，他还拥有日本，埃及和阿拉伯联合酋长国的足球经验。他领导的其他俱乐部是 Al-Wahda 足球俱乐部、亚特兰特、帕丘卡、蒙特雷俱乐部以及日本、埃及和墨西哥的高级球队。后者最多有两次。

这就是教练通过西甲的方式：

对于 Rojillos 来说，这可能是西班牙足球界最重要的时期。阿吉雷来到旧大陆首次在奥萨苏纳领先，他在那里呆了四个赛季，带领了国王杯决赛（输给了皇家贝蒂斯），并在2005-2006赛季末赢得了历史性的第四名。

Javier Aguirre fichó por el Mallorca. Foto: Twitter @RCD_Mallorca

在之前的球队中留下了良好的感觉之后，他于 2006 年加入了马德里队。瓦斯科在床垫板凳上待了三个赛季，除其他外，在几年（十多年）没有这样做之后，俱乐部重返了西甲的头把交椅，并在大陆一级竞争。

2010年，墨西哥人在不利的情况下加入了马尼奥斯人。在那个赛季，俱乐部在积分榜上排名最后，但是到了冠军赛结束时，他们在上一场比赛中取得了胜利，设法留在了甲级联赛。西班牙当局因涉嫌固定比赛而对该案进行了调查，但是，他们已经确定没有这样的事情。

对于长尾小鹦鹉，故事也是相似的。对于阿吉雷来说，不下降的斗争并不是什么新鲜事，他在担任教练的两年中确实实现了目标。在他的第一个赛季中，在业绩大幅卷土重来之后，他甚至为在欧洲的竞争职位而战。那是从 2012 年到 2014 年。

2019 年，哈维尔再次与 Pepineros 一起抵达，目标是使球队免于降级。墨西哥人的糟糕记录是，这次他未能完成使命。由阿吉雷（Aguirre）领导的那些人一直留在第一部门，直到他们最终决定未来的最后一天。此后，教练和莱加内斯决定不再继续他们的关系。

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