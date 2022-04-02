墨西哥的热浪：本周末各州的气温将在30至45度之间占上风

美国国家气象局本周六上午报道，热浪将在全国大部分地区保持炎热至非常炎热的下午环境。

据该机构称，热浪将使共和国几个州的气温在30至45度之间，但是，在周日凌晨，由于以下原因导致的热量损失，Mesa del Norte和Mesa Central山区将出现寒冷的环境晴朗的天空。

因此，气象系统将在4月2 日星期六下午2点至4月3日星期日08点之间对领土产生以下影响：

La ola de calor dejará temperaturas de entre 30 a 45 grados en varios estados de la República (Foto: Twitter/@conagua_clima)

最高温度为40至45°C：米却肯州、格雷罗州、莫雷洛斯州、瓦哈卡州、韦拉克鲁斯州、坎佩切州和尤卡坦州。

最高气温为35至40°C：锡那罗亚州、纳亚里特州、哈利斯科州、科利马州、新莱昂州、塔毛利帕斯州、圣路易斯波托西、伊达尔戈（北部）、克雷塔罗（北部）、瓜纳华托州、墨西哥州（西南）、普埃布拉（北部和西南）、恰帕斯州、塔巴斯科州和金塔纳罗奥州。

最高温度为30至35°C：南下加利福尼亚州、索诺拉州、奇瓦瓦州、科阿韦拉州、杜兰戈州、萨卡特卡斯州、阿瓜斯卡连特斯州和墨西哥城。

虽然周日早些时候的最低气温是：

最低气温为-10至-5°C：奇瓦瓦州和杜兰戈山区。

最低气温为-5至0°C：索诺拉、萨卡特卡斯和墨西哥州的山区。

Los sistemas meteorológicos tendrán los efectos en el territorio desde las 14:00 horas del sábado a las 08:00 horas del domingo 03 de abril (Foto: Twitter/@conagua_clima)

最低气温为0至5°C：下加利福尼亚州、科阿韦拉州、新莱昂州、圣路易斯波托西州、阿瓜斯卡连特斯、哈利斯科州、米却肯州、瓜纳华托州、伊达尔戈州、普埃布拉州和特拉斯卡拉山区。

周日早些时候的霜冻：下加利福尼亚州、索诺拉州、奇瓦瓦州、杜兰戈和萨卡特卡斯。

国家气象局还宣布，在此期间，第40个冷锋将延伸到墨西哥北部，与延伸到北梅萨和中部梅萨的低压通道以及亚热带急流相互作用。

该机构表示，这将在共和国东北部和东部造成零星的降雨和阵雨，并伴有电击，冰雹可能主要落在科阿韦拉州，新莱昂州，塔毛利帕斯州和圣路易斯波托西州，以及实体遭受强烈阵风的梅萨德尔北。

同时，来自太平洋、墨西哥湾和加勒比海的水分进入将在该国东南部和尤卡坦半岛造成降雨和孤立阵雨：

El frente frío número 40 se extenderá sobre el norte de México (Foto: Twitter/@conagua_clima)

淋浴间隔：科阿韦拉、新莱昂、塔毛利帕斯州、圣路易斯波托西、普埃布拉、韦拉克鲁斯、塔巴斯科州和恰帕斯州。

孤立的降雨：伊达尔戈、特拉斯卡拉、坎佩切和金塔纳罗奥。

美国国家气象局详细说，预计本周六墨西哥谷下午将出现中等多云的天空，以及温暖到炎热的环境，墨西哥城和墨西哥州将有孤立的降雨。除了南部分风速从每小时10到20公里，阵风为40 km/h。

在该国首都，预计最低气温为11至13摄氏度，最高温度为30至32摄氏度；墨西哥州首府的最低气温预计为3至5摄氏度，最高为25至27摄氏度。

Se pronostica en el Valle de México cielo medio nublado en horas de la tarde (Foto: Twitter/@conagua_clima)

在墨西哥湾，预计将出现半多云的天空，塔毛利帕斯州和韦拉克鲁斯州可能会有阵雨，塔巴斯科州可能会有孤立的降雨，塔毛利帕斯州可能会有冰雹。

在北表中：新莱昂州和圣路易斯波托西州的多云天空和阵雨，以及科阿韦拉州因电击而出现的孤立降雨。奇瓦瓦州、杜兰戈州和萨卡特卡斯州预计会有温暖到温暖的气氛。

中央桌子：普埃布拉部分多云的天空有阵雨，伊达尔戈和特拉斯卡拉有孤立的降雨；瓜纳华托、克雷塔罗和普埃布拉的阵风高达50公里/小时。

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