“他不知道”：费特尔森为奇查里托·德·库奥特莫克·布兰科辩护

洛杉矶银河前锋@@ 哈维尔·埃尔南德斯（Javier Hernán dez）是大卫·费特尔森和库奥特莫克·布兰科之间竞争又一章的原因。在卡塔尔2022年世界杯抽签之际，关于赫拉尔多·马蒂诺的电话中没有赫尔查里托的辩论再次生效。在这方面，阿吉拉斯·德尔·阿梅里卡（Aguilas del América）的前球员在确保他不会考虑塔帕蒂奥参加世界杯争端方面起了决定性作用，这种情况使戴维·费特尔森感到不舒服。

这位体育记者利用他的 Twitter 账户 @Faitelson_ESPN 谴责莫雷洛斯现任州长的立场。除了否认自己的论点之外，他还认为，面对三色进攻缺乏力量，他对奇查里托 ·埃尔南德斯可能扮演的决定性角色还不够了解。

La última vez que Chicharito vistió la camiseta del Tricolor fue en 2019 (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

正是在接受 Futbol Picante 计划的采访时，库奥特莫克·布兰科被问及与墨西哥国家队有关的各种问题。当小组成员恢复哈维尔·埃尔南德斯（JavierHernández）的名字时，这位前足球运动员表示，他知道使银河前锋远离墨西哥国家队比赛的情况，尽管他也保证自己已经处于不够的水平。

“我个人不会穿它，如果我是一名教练，我就不会穿。因为我不想。我和他相处得很好，但我没有。MLS 增长了很多，但他已经达不到这个水平了。对我来说，它不再给它了。” 他在回答塞尔吉奥·迪普提出的问题时说。

一个月又一个月，呼吁瓜达拉哈拉体育俱乐部芝华士学院重返塔塔 ·马蒂诺（Tata Mar t ino）的追随者和专家。但是，他们的缺席占了上风。此外，尽管他在当前MLS赛季的表现不错，但墨西哥足球联合会（FMF）主席否认他的名字可能再次被列入卡塔尔2022年世界杯的决赛名单。

La ofensiva del combinado nacional no logró ser lo suficientemente contundente durante el Octagonal Final de la Concacaf (Foto: Henry Romero/REUTERS)

“我们还没召唤他。我们一直尊重赫拉尔多·马蒂诺的决定。这是@@ 有原因的，从现在开始我不会在电话中看到它，” Yon de Luisa在参加世界杯Joust小组赛的抽签后说。

FMF 主席的声明将证实国家队历史上没有最佳射手至少两年零三个月。应该记住，赫尔查里托最后一次与国家队比赛是在 2019年9月，在与美国队的一场友谊赛中。

El tridente de Raúl Jiménez, Hirving “Chucky” Lozano y Jesús “Tecatito” Corona no ha podido anotar un solo gol en la era de Gerardo Martino (Foto: Twitter/ @miseleccionmxEN)

尽管哈维尔·埃尔南德斯没有自己在欧洲最好的时期所吹嘘的统计数据，但哈维尔·埃尔南德斯在 2022 年 MLS 赛季在银河系中表现出色。在参加的四场比赛中，他曾几次出场得分。此外，他穿着墨西哥球衣的52个进球击败了其他历史性前锋，例如贾里德·博尔盖蒂，库奥特莫克·布兰科和路易斯·埃尔南德斯。

尽管有统计数据对他有利，而且他经常出席，但奇查里托没有得到杰拉尔多·马蒂诺（Gerardo Martino）的批准成为绝对团队的一员。这样，阿根廷人将押注劳尔·希门尼斯，亨利·马丁，罗赫略·富内斯·森甚至圣地亚哥·吉门尼斯等人物作为他的进攻主轴，尽管他们都没有巩固自己的基准。

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