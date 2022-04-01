谁是卡塔尔2022年世界杯官方歌曲的歌手特立尼达·卡多纳、戴维多和艾莎

Hayya Hayya（Better Together）是国际足联作为今年卡塔尔世界杯官方主题发行的歌曲。这是拉丁美洲歌手特立尼达·卡多纳、尼日利亚人大卫·阿德德吉·阿德莱克（David Adede ji Adeleke）和出生的表演者 Doja Aish a 之间的合作。

特立尼达·卡多纳（Trinidad Cardona）是一位美国歌手，他与两位母亲分享生活，一位是墨西哥裔，另一位是波多黎各人，后者以自己的歌曲 “詹妮弗” 而闻名。这位艺术家指出，他的个人经历，包括一个亲生父亲在监狱里和几个自称是女同性恋的母亲，是他最大的灵感，他试图通过这种经历接触所有人。





戴维多（Davido）除了是歌手之外，还是作曲家和制作人。他出生于美国亚特兰大，但在尼日利亚的老挝长大。这种文化混合已经能够在他的音乐中反映出来，他最著名的歌曲是 Don Jazzy、2 Face idibia 或 Wande Coal。专家说，他是迄今为止最相关的尼日利亚艺术家之一。

艾莎（Aisha）是该单曲的本地风情，她强调说，她与主题以及将于年底在她的国家举行的活动有个人联系。这位艺术家是卡塔尔最受欢迎的艺术家之一，她的名气使她参加了联合国大会，此外还参加了多哈节日之城的开幕式。

特立尼达·卡多纳、戴维多和艾莎是第一批体现足球世界杯激动人心的艺术家，他们的歌曲融合了节奏和布鲁斯（R＆B）和雷鬼音乐。这些艺术家的形象丰富了FIFA想要呈现的想法。



