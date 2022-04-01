乌克兰谴责俄罗斯正试图在所占领的地区内组建占领政府

Firefighters work at a residential building damaged by shelling during Ukraine-Russia conflict in the separatist-controlled city of Donetsk, Ukraine March 30, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko TPX IMAGES OF THE DAY

乌克兰武装部队保证，俄罗斯军队正试图在顿涅茨克，卢甘斯克，扎波罗热省和赫尔松市内组建 “占领政府”，乌克兰军队将在那里 “控制” 多达11个定居点。

“俄罗斯敌人继续封锁哈尔科夫市，发动炮击，摧毁该市的基础设施和居民区。他们在同一份报告中还强调，在伊齐姆市以南的地区，俄罗斯敌人正试图打破乌克兰防守者的抵抗。

他们还报告说，对马里乌波尔市的 “袭击仍在继续”，而在米古拉耶夫地区的亚历山德罗夫卡定居点的方向，“俄罗斯军队正试图采取进攻行动”。

据乌尼安通讯社报道，乌克兰国防部通过其Telegram个人资料报道说，他们已经 “控制” 了赫尔松地区多达11个定居点。

武装部队还报告说，克里姆林宫士兵继续封锁哈尔科夫市，

乌克兰国防部副部长安娜·马利亚尔（Anna Malyar）也发表了同样的讲话，他保证 “敌人不会放弃其完全占领顿涅茨克和卢甘斯克地区以及哈尔科夫地区的计划。

在这方面，他报告说，正如莫斯科本周证实的那样，俄罗斯军队正在向切尔尼戈夫附近的白俄罗斯东南部城市戈梅利发送导弹系统，他们已承诺从那里撤出。

此外，根据副市长沃洛基米尔·马索金的说法，在以前命名的伊齐姆市，预计将有近20,000名居民撤离该市，他说白天有近2500人能够离开。

另一方面，记者康斯坦丁·雷任科（Konstantin Ryzhenko）在赫尔松市失踪，他的身份不明。据乌克兰通讯社报道，乌克兰全国记者联盟说：“原因可能是技术性的，或者你可能会被俄罗斯安全部队拘留。”

马里乌波尔的跑步者

乌克兰副总理伊琳娜·韦雷舒克报道，至少有1,458人从马里乌波尔和扎波罗热地区的几个城市撤离，沿着周四商定的三条人道主义走廊。

“3月31日，有1458人通过商定自己的交通工具的三条人道主义走廊抵达扎波罗热。其中，有631名马里乌波尔居民和827名来自扎波罗热地区城市的居民，” Vereschuk在他的 Facebook 帐户上解释说。

Vereschuk还报告说，“50辆私家车和一辆带孩子的公共汽车” 已经离开了埃内尔戈达尔市。他们已经通过了所有路障，到达了扎波罗热，“他补充说。

因此，他强调说，别尔江斯克和马里乌波尔市的入口处还有30多辆公共汽车，以便在早上将居民带到扎波里亚。

（来自欧罗巴出版社的信息）

继续阅读：

德国和法国拒绝了俄罗斯要求欧洲国家以卢布支付天然气的要求