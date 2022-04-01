他们将50年的监禁交给了东北卡特尔的 “Güero Texas”

他们对伊万·爱德华多 “H”（别名 “El Güero Tex as”）判处 50年徒刑，据称他是塔毛利帕斯州东北卡特尔的地区领导人。

国家司法部长办公室（FGJE）通过其社交网络发布了意见。根据检察官办公室发布的简短信息，Al Güero Tex as因2017年发生的严重绑架罪而被定罪。

“#FGJT_Informa 隶属于 #UECS 的检察官办公室因 2017 年 9 月 15 日至 20 日在 #CiudadVictoria #Tamaulipas 发生的严重绑架罪对别名 “El Güero Texas” 的 Iván Eduardo “H” 被判处 50 年徒刑”

伊万·爱德华多（IvánEd uardo）于2018年5月在新莱昂州的埃斯科贝多市被捕，同一个犯罪组织也在那里为他活动。市警察和州警察参与了逮捕。

他在哥伦比亚高速公路交界处通往蒙克洛瓦高速公路的交界处与另一名名叫米格尔·贾尔（M iguel Jair）的22岁男子一起被捕。

他被确定为东北卡特尔的成员（照片：FGJ Tamaulipas）

被拘留者乘坐 GMC Sierra 面包车旅行，该面包车在被当局拦截后试图逃跑。这导致了这些部分的追求。

但是，Güero Tex as和他所谓的同伙失去了对这辆面包车的控制权，撞上了挡土墙，因此他们得以逮捕两人。而其他被指控的同伙则在一支白色的夏安部队中逃脱。

他们被大量剂量的可卡因和合成药物（晶体）固定。他已被确定为东北卡特尔的一员，也是维多利亚城该组织的区域负责人。

自那时以来，有人提到，在塔毛利帕斯州，对Güero Texas发出了逮捕令，理由是该实体内的非法活动，主要是袭击公务员。

因此，他们与对应方进行了沟通，要求将他转移到维多利亚城制裁执行中心。

东北卡特尔在塔毛利帕斯州的卡马戈市传播毒品信息

除了必须在监狱服刑的时间外，他还必须支付337,960比索。

同样，3月13日，新拉雷多东北卡特尔领导人 “Huevo” Treviño被捕，这在14日凌晨在该州引发了一波暴力浪潮。

他是洛斯·泽塔斯的最后一位领导人米格尔·安赫尔·特雷维诺·莫拉莱斯，Z-40和Z- 42 奥斯卡·奥马尔·特雷维诺·莫拉莱斯的侄子。他还是武装组织 “地狱部队” 的领导人，该组织是东北卡特尔的一个小组，在地狱中发动了暴力塔毛利帕斯实体。

特雷维诺在被捕几个小时后被引渡到美国，在那里他面临与贩毒和洗钱有关的指控。

在墨西哥期间，他因强迫失踪而被通缉，因为他和他的犯罪牢房穿着海军服装进行犯罪。

二十多年来，即2000年至2012年，由于海湾卡特尔，洛斯泽塔斯等犯罪集团以及与锡那罗亚州和华雷斯卡特尔集团之间的冲突，塔毛利帕斯州不断遭受犯罪暴行的影响。

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