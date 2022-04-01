夏奇拉在互联网上风靡一时：球迷们还记得2010年世界杯的 “Waka Waka”

Shakira holds a ball that will be used for the final soccer match of the World Cup at the Soccer City stadium in Johannesburg, South Africa, Saturday July 10, 2010. (AP Photo/Themba Hadebe)

在国际足球协会联合会（国际足联）确认 Hayya Hayya（Better Togeth er）或西班牙语中的 “更好的在一起” 之后，将成为2022年卡塔尔世界杯的官方歌曲，著名的巴兰基亚歌手夏奇拉（Shakira）成为社交网络上的潮流特别的原因。

世界各地成千上万的足球迷记得这位表演者最伟大的成就之一——12年前在南非举行的2010年世界杯上演唱Waka Waka（这就是非洲）。

但是，尽管已经过去了十多年，但哥伦比亚单曲的粘性节奏仍在国际足球迷的脑海中，听了Hayya Hayya的演讲，他们想起了Shakira的热门歌曲以及它如何标志着世界杯历史上的一个里程碑。

实际上，网友们不仅强调了夏奇拉的Waka Waka，而且还记得她与卡利尼奥斯· 布朗（Carlinhos Brown）合作在2014年巴西世界杯上发布的另一项哥伦比亚足球成就 “La-la-la”。

目前，众所周知，Hayya Hayya（Better Together）将由特立尼达·卡多纳（Trinidad Cardona），戴维多（Davido）和艾莎（Aisha）演奏，这将是今年足球世界杯开幕的旋律，这是其历史上首次在今年年底举行：从11月21日到12 月 18 日。

国际足联首席商务官凯·马达蒂说：“这首歌汇集了来自美洲、非洲和中东各地的声音，象征着音乐和足球如何将世界凝聚在一起。”

尽管哥伦比亚国家队未能获得今年将在卡塔尔举行的世界杯的资格，但该国咖啡和白兰地的代表性在几场体育比赛中都得到了体现，无论是球员还是比赛伴随的音乐韵律。

在Infobae中，我们讲述了上届世界锦标赛的歌曲，随着今年单曲的确认，这些歌曲为将在全球各大洲演唱的另一首单曲开辟了道路。

这首旋律是由美国人威尔·史密斯和尼基·贾姆以及科索沃阿尔巴尼亚时代的伊斯特雷菲演奏的，他们演奏了著名的 DJ Diplo 制作的歌曲。

这首单曲由比特犬，詹妮弗·洛佩兹和克劳迪娅·莱特演出，标志着足球的新时代。更重要的是，在那次冠军赛中，哥伦比亚队取得了不错的胜利，而且几乎是最受欢迎的队伍之一。

值得记住的是，卡塔尔2022年世界杯的歌曲是在抽奖前夕呈现的，抽奖活动将选择每支球队为举起期待已久的世界杯而必须走的道路。在底池1中，FIFA排名最高的球队和东道主（卡塔尔，比利时，巴西，法国，阿根廷，英格兰，西班牙和葡萄牙）进行了比赛。

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