斯卡洛尼：“从历史上看，墨西哥对我们来说是一个艰难的竞争对手。我在 2006 年遭受了痛苦”

对于阿根廷国家队教练莱昂内尔·斯卡洛尼来说，赢得波兰将是墨西哥的关键；他们认为有可能在卡塔尔晋级尽管与阿根廷共享一个小组，因为考虑到这是一个历史上的竞争对手，而且它目前有很好的球员。

2022年卡塔尔世界杯阿根廷队的整个小组成员：三场比赛的日期，时间和体育场，尽管 南美教练表示，他最大的敬意是，他的学生很可能会有一个很好的小组赛阶段。

斯卡洛尼在他的国家向媒体发表讲话时说：“历史上，墨西哥在世界杯上对我们来说是一个艰难的竞争对手。作为一名球员，我在 2006 年遭受了这种痛苦。”这位策略师回忆说，在德国举行的第16轮比赛已经接近尾声，经过一球平局之后，决斗延长，马克西·罗德里格斯在第98分钟赢得了阿根廷人的预选赛传球。

尽管平衡对他的国家有利，但斯卡洛尼认为这场决斗是世界杯的经典之作，并表示他们将认真面对这场比赛。

决斗将于 11月26日星期六上午10点在卡塔尔教育城体育场举行。

南美队在Conmebol预选赛中不败地获得第二名，而墨西哥方面直到康卡夫的最后一天才能获得世界杯Joust的门票，此前在阿兹台克体育场举行的决斗中以两球比零击败萨尔瓦多。

El entrenador Lionel Scaloni de Argentina. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni /POOL

在得知两支球队将在2022年卡塔尔共享同一个小组之前，他们已经同意进行准备比赛，因此这位阿根廷教练感到遗憾的是，到目前为止，唯一有保证的决斗已经失败，并表示他们将努力寻找与墨西哥人具有相似特征的对手。

斯卡洛尼认为他们将进入比赛的第二阶段，如果秘鲁通过复活赢得门票，将有足够的机会与安第斯队会面，因此他表示希望这会发生，因为他们在最近的南美地区彼此面对预选赛中 celestes 从来没有输过。

两支球队的决斗名单都很长，而且统计数据对albiceleste有利，因为在 31场比赛中，南美人在15场比赛中赢得了胜利。就墨西哥而言，它只赢了四次，在12场比赛中他们最终并列。

至于他在世界杯上的十字架，阿根廷国家队成功赢得了三次胜利。第一次是在 1930 年的小组赛阶段以 6-3 获胜，而另外两次机会是在德国 200 6 年（加时赛中以 2-1 的比分，记得马克西·罗德里格斯的比分）和 2010 年南非的淘汰赛阶段。

墨西哥唯一成功击败阿根廷的次数是 1967年友谊赛（2-1）、1973年（2-0）和 199 0年（2-0），而官方比赛只是 2004年在秘鲁举行的美洲杯的记录，当时里卡多·拉沃尔普的球队击败了代表 在小组赛阶段由马塞洛·别尔萨领先 1-0。





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