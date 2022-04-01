圣安娜：失去墨西哥一半领土的总统有多少次掌权

纵观墨西哥的历史，一些角色因其勇气、对国家的忠诚以及捍卫墨西哥的热情而脱颖而出。但是，还有其他一些也获得了极大的欢迎，但最重要的是，由于某些决定对国家没有那么有利。

安东尼奥·洛佩斯·德·圣安娜就是后者之一。尽管有很多人捍卫这个角色，这个角色自独立时期以来一直存在于墨西哥的历史上，直到19世纪下半叶初，但由于他做出的决定，还有许多其他人批评他，这导致该国走向政治不稳定, 贫困, 苦难, 甚至丧失墨西哥一半以上的领土.

安东尼奥·德·帕多瓦玛丽亚·塞韦里诺·洛佩斯·德·圣安娜·佩雷斯，全名圣安娜，1975年2月21日出生于韦拉克鲁斯州的哈拉帕。一些消息人士指出，他曾六次担任总统，但另一些消息来源则报告说，尽管所有这些都是在很短的时间内担任总统主席的11次。

圣安娜第一次被任命为墨西哥总统是在今天这样的日子，即4月1日，但在1833年，瓦伦丁·戈麦斯·法里亚斯被任命为副总统。应该指出的是，当时圣安娜报告生病，使他无法担任公职。

1833年4月1日，圣安娜首次被任命为墨西哥总统。照片：美国国立人类学和历史研究所

根据 1824年《墨西哥合众国宪法》第75条，总统的过失可以取代。“还应有一位副总统，如果总统在身体上或精神上无法做到，他将行使总统的所有权力和特权。”

现实情况是，圣安娜宁愿去曼加德克拉沃的牧场，而不是担任共和国总统。这样，戈麦斯·法里亚斯（GómezFarías）在短时间内掌管了该国，在此期间，他限制了将西班牙人任意驱逐出该国，从而使那些与支持墨西哥独立的墨西哥人结婚的西班牙王室臣民永久存在。

在这短暂的时期之后，圣安娜于1833年5月16日至6月1日首次上台，回应了在墨西哥城索取小册子的请求。此外，根据国会联邦派的兴趣，它试图稍微平息政治环境，以便在墨西哥社会组织内部实施深刻的改革。

通过这种方式，来自韦拉克鲁斯的政治家开始了断断续续的努力，担任该国行政部门负责人，在接下来的二十年中成为国家政治中的杰出人物。

圣安娜出席了几次改变国家进程的活动。

在首次担任总统之前，圣安娜曾在几个历史事件中扮演重要角色，例如，被称为巴拉达斯远征的情节。

这是由西班牙人伊西德罗·巴拉达斯率领的探险队，在维森特·格雷罗上台仅四个月后，于1829年7月26日进行。这次探险队降落在塔毛利帕斯州海岸，其目的是实现西班牙重新征服墨西哥。

它是在古巴组织的，由 4 000名武装人员和同样多人的装备组成，因为在墨西哥，他们本应立即得到反对独立者的支持。

探险队很容易占用坦皮科、阿尔塔米拉和附近的其他村庄，因此有必要派遣一支由安东尼奥·洛佩斯·德·圣安娜和曼努埃尔·米尔·泰兰领导的军队特遣队。圣安娜的部队通过海路抵达，而曼努埃尔·米尔的部队则通过陆路抵达。同@@ 年9月9日，巴拉达斯部队在巴拉堡被击败。投降是在塔毛利帕斯州的普韦布洛·维耶荷签署的，入侵者承诺不再拿起武器对付墨西哥国家。

圣安娜还出现在其他历史事件中，例如德克萨斯州的独立，馅饼战争，对美国的战争，墨西哥失去了一半以上的领土，并三度被驱逐出境。1876年7月20日，圣安娜在墨西哥城历史中心的塔库巴和5月5日之间的玻利瓦尔街 #14 的家中死亡，生病，几乎失明和贫穷。

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